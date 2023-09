Vigamus: l’Assasin’s Creed Day domenica 15 ottobre al museo del videogioco

Dal 5 ottobre sarà disponibile Assassin’s Creed Mirage, nuovo capitolo della celebre saga Ubisoft, e Vigamus, il museo del videogioco di Roma, festeggerà l’uscita con l’Assassin’s Creed Day domenica 15 ottobre. La giornata di festa si terrà proprio al museo in Via Sabotino 4, dalle 10:00 alle 20:00.

Qui sotto il messaggio ufficiale, dalla pagina Facebook del museo:

Il nuovo capitolo della storica saga di Assassin’s Creed: “Assassin’s Creed Mirage” ti aspetta al Vigamus, il Museo del Videogioco di Roma!

Vieni a trovarci domenica 15 ottobre per una giornata dedicata alla serie nata nel 2007 in compagnia di Assassin’s Creed Cosplay Italia che animerà la giornata con i suoi costumi.

Non conosci Assassin’s Creed? Vieni a giocare ai titoli storici al museo: ti aspettiamo dalle 10:00 alle 20:00 in Via Sabotino, 4!

Qui sotto la locandina dell’Assassin’s Creed Day.