Grand Theft Auto 6: nuovi indizi su un annuncio imminente?

L’attesa di Grand Theft Auto 6 sta raggiungendo livelli altissimi. Sono passati ormai dieci anni dal precedente capitolo, e nell’ultimo periodo si stanno susseguendo sempre più voci di un reveal del sesto episodio della serie. A livello ufficiale, siamo più o meno fermi alla conferma dello sviluppo dell’anno scorso, ma sempre più leak spingono per un annuncio imminente, come l’insider Chris Marxx su Reddit, che parla del 26 ottobre come giornata del reveal.

Finora la data di uscita è stata accennata da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ma non è ancora stata confermata ufficialmente:

Articoli Consigliati Marvel Snap: filmato della season in arrivo, Bloodstone Vigamus: l’Assasin’s Creed Day domenica 15 ottobre al museo del videogioco

“Lasciamo l’annuncio dei nostri prossimi titoli alle nostre etichette e abbiamo detto che abbiamo una pipeline di titoli molto robusta e abbiamo un’ottima prospettiva per l’anno fiscale 2025, in cui abbiamo ribadito la nostra convinzione che genereremo circa 8 miliardi di dollari di fatturato netto e oltre 1 miliardo di dollari di flusso di cassa operativo rettificato”, ha detto il mese scorso a NBC News quando gli è stato chiesto della data di uscita di GTA VI.

“Quindi, un periodo piuttosto elettrizzante, ma non abbiamo parlato del calendario specifico delle uscite, ma abbiamo titoli in arrivo da tutte le nostre etichette”.

La sua risposta criptica aveva fatto pensare che il gioco potrebbe uscire tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Tuttavia, potrebbe arrivare anche prima.

In una nuova immagine promozionale condivisa sulla pagina X di Rockstar Games, lo sviluppatore presenta le nuove magliette rosse Happy Moon che i giocatori di GTA Online possono acquistare.

“Felice festa della luna!”, c’è scritto.

“Giocate a GTA Online in qualsiasi momento di questa settimana per ottenere la Red Happy Moon Tee e partecipare ai festeggiamenti”.

Quest’anno la Festa della Luna, nota anche come Festa di metà autunno, è caduta ieri 29 settembre.

Ma è quello che c’è sullo sfondo dell’immagine che ha alimentato le speranze dei fan.

Dietro uno dei personaggi c’è la grande scritta “VI” di Vinewood, e la gente pensa che si tratti di una sorta di messaggio nascosto di Rockstar riguardo Grand Theft Auto VI.

Si leggono frasi come “il VI deve essere intenzionale, ci stanno prendendo in girto”, o “il ‘VI’ sullo sfondo”, “è stato sicuramente fatto di proposito”, “siamo vicini a un reveal di GTA 6, lo sento”.

Ricordiamo inoltre che una fuga di notizie degli ultimi giorni ha rivelato che il gioco potrebbe avere una dimensione di 750 GB, offrendo ben 400 ore di gioco. Un altro leak aveva rivelato che GTA potrebbe introdurre la sua prima protagonista femminile, di nome Lucia. L’altro protagonista giocabile si chiamerebbe Jason.

In ogni caso, non ci resta altro che attendere notizie ufficiali in merito all’atteso reveal di Grand Theft Auto 6.

Qui sotto il tweet “incriminato”.