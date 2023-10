Wish e altre novità: riepilogo settimanale sulle ultime uscite

La rubrica settimanale del pigro: per avere a portata di mano tutte le ultime novità cinema e serie tv

Il sipario di questo settembre si chiude in vista delle ultime novità cinema e serie tv, con tutte le nuove uscite, trailer ed eventi che segneranno il calendario di questa stagione autunnale 2023, per rimanere sempre aggiornati sulle principali notizie dal mondo del cinema, delle serie tv e dell’animazione.

Ad aver lanciato la novità più interessante per questa settimana è sicuramente la Disney, svelando il trailer e il poster ufficiale di Wish. Inoltre, in cantiere alcune uscite su Sky e NOW, e grandi novità dal mondo degli Anime Netflix, con l’annuncio della serie animata su Tomb Raider e Devil May Cry.

Wish: trailer e poster del nuovo film Disney

Pronti a esprimere un desiderio? Wish, il nuovo film prodotto dai Walt Disney Animation Studios, sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 21 dicembre.

La storia ci porterà nel Regno di Rosas, dove incontreremo Asha, una giovane sognatrice che esprimerà un desiderio così potente da dare vita a una piccola sfera di energia chiamata Star, un’entità nata dal potere immaginifico dell’universo.

Determinata a confrontarsi con Re Magnifico, Asha dimostrerà quanto il potere dei sogni può rovesciare le sorti del Regno di Rosas, e sconfiggere per sempre la tirannia di Re Magnifico.

Il talentuoso team dietro Wish è lo stesso che ha prodotto altri grandi successi come Oceania, Frozen, Raya e l’ultimo drago ed Encanto, che hanno contribuito a rinnovare l’animazione e a portarla a una nuova era d’oro indiscussa. Siamo entusiasti di vedere cosa ci riserva questo nuovo e affascinante viaggio nel mondo della magia Disney!

Novità Sky: Das Boot e True Detective

L’attesissima serie Sky acclamata dal pubblico True Detective, tornerà con la quarta stagione in esclusiva Sky, visibile in streaming solo su NOW a partire dal prossimo 15 gennaio.

Le protagoniste di questa stagione saranno Jodie Foster e Kali Reis, che vestiranno i panni delle detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro, allo scopo di risolvere un mistero legato alla sparizione di sei uomini della Tsalal Arctic Research Station.

Inoltre, sempre su NOW e in esclusiva Sky, a partire dal prossimo 18 ottobre, con due appuntamenti settimanali, arriverà sul piccolo schermo anche la quarta stagione di Das Boot, serie storica che racconta la Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista della Marina Militare Tedesca.

I nuovi episodi segnano il sequel del film U-Boot 96 di Wolfgang Petersen, tratti dal romanzo di Lothar-Günther Buchheim. Una serie thriller e di spionaggio, che ci farà scivolare negli angoli più tetri della storia tramite gli occhi dei fratelli Hannie Hoffmann e Klaus Hoffmann, interpretati da Rosalie Thomass e Rick Okon.

Novità Netflix: tutte le serie animate in arrivo

A concludere con stile questo settembre è proprio Netflix, che durante il DROP 01 Showcase ha mostrato una carrellata di nuovissimi trailer, clip e grandi novità che ci terranno impegnati per le settimane a venire.

Partendo dai progetti di animazioni basati sulle graphic novel, dopo il successo di Nimona, è stato presentato il trailer di Scott Pilgrim Takes Off, ispirato ai fumetti creati da Bryan Lee O’Malley, la cui serie verrà distribuita a partire dal 17 novembre. Il giovane “eroe” Scott Pilgrim, infatti, nel tentativo di conquistare l’affascinante Ramona Flowers, dovrà affrontare tutti i suoi ex prima di riuscire ad arrivare a lei. Una serie comedy, ironica e divertente, che dona un po’ di colore al panorama delle serie animate Netlfix.

Infatti, dopo Scott Pilgrim Takes Off, seguono altre due serie di impronta molto più seria: la prima è Captain Laserhawk: a Blood Dragon Remix, sullo stile cyberpunk, che percorre i passi di un supersoldato cyborg, marchiato come nemico dello Stato, all’interno di una società distopica ormai sull’orlo del collasso; la seconda serie animata, invece, scritta dallo stesso autore di Blade Runner 2049 e Logan, è Blue Eye Samurai, che racconta la storia di Mizu, una grande samurai nel viaggio per ottenere la sua sanguinaria vendetta durante i tempi oscuri del Giappone del periodo Edo.