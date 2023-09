Marvel Snap: filmato della season in arrivo, Bloodstone

Second Dinner ha pubblicato il video che mostra la prossima stagione in arrivo su Marvel Snap, il gioco di carte per dispositivi mobile e PC con i personaggi dell’universo Marvel. Questa nuova season si chiamerà Bloodstone, ed è incentrata su Elsa Bloodstone. Sarà disponibile da martedì 3 ottobre.

A presentare la nuova season il solito Ben Brode, ora alle prese con trasformazione licantropesca all’interno di un inquietante villa, mostrando cosa arriverà nel gioco la prossima settimana:

In primis, la carta del pass, ovvero Elsa Bloodstone, costo 2 – forza 2, effetto continuo: se giochi un’altra carta per riempire la location dalle +3 forza. La nuova carta avrà, come solito, la variante da sbloccare al livello 50. A proposito di varianti, nel pass ci saranno quelle di Blade e Ghost Rider. In mezzo, gold, crediti, booster e avatar (sempre di Enchantress, Thor e lo stesso Loki).

Durante la stagione verranno poi pubblicate nuove carte:

Man-Thing: costo 4 – forza 5 – effetto continuo: le carte di costo 1, 2 e 3 in questa location hanno -2 forza

Black Knight: costo 1 – forza 2– quando scarti una carta aggiungi la Ebony Blade alla tua mano con la forza di quella carta (una volta per partita)

Nico Minoru: costo 1 – forza 2: alla scoperta: dopo che giochi la tua prossima carta, lancia una magia (le magie cambiano ogni turno)

magia 1 – diventa un demone

magia 2 – distruggila e pesca due carte

magia 3 – muovi ad una location a destra

magia 4 – dai +2 forza

magia 5 – cambia la location di questa carta

magia 6 – aggiugni una copia nella tua mano

magia 7 – raddoppia la forza di questa carta

Mostrate poi due location:

Hotel Inferno: dopo che giochi una carta qui questo turno, distruggi la carta in cima al mazzo dell’avversario.

The Abbey: il primo a mettere esattamente 2 carte qui, pesca una carta.

Qui sotto potete vedere il filmato della prossima season di Marvel Snap, ricordandovi che ora si stanno giocando gli ultimi giorni della stagione Loki for All Time.