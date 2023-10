Crash Team Rumble: disponibile la prova gratuita a tempo limitato

Crash Team Rumble di Toys for Bob, incentrato sul multiplayer, non ha avuto un grande impatto quando è stato lanciato qualche mese fa. Tuttavia, se non l’avete mai provato e vi chiedete cosa offre, è disponibile una prova gratuita su tutte le piattaforme fino al 2 ottobre. Guardate il trailer qui sotto per vedere i contenuti in azione.

Ci sono cinque nuovi minigiochi, Speed Run, Get Lit, Dig Deep, What’s Cookin’ e Bounce Balloons (come parte della Stagione 2: Modalità Party) da provare. È inoltre possibile scoprire nuove mappe come Waste Deep e la stagionale Jazz Junction. Entrambe le mappe sono di grandi dimensioni e offrono ampio spazio per la sperimentazione e la strategia.

Articoli Consigliati Overwatch 2: svelata la data della stagione 7 Honkai Star Rail girà in 4K nativo su PS5

Crash Team Rumble è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Anche se il gioco è stato lanciato con pochi contenuti, gli aggiornamenti successivi hanno contribuito a rimediare. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sulle future aggiunte.