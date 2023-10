Honkai Star Rail girà in 4K nativo su PS5

Oltre a illustrare tutti i contenuti in arrivo su Honkai: Star Rail l’11 ottobre con la versione 1.4, miHoYo ha anche rivelato nuovi dettagli sulla versione PS5. In uscita lo stesso giorno, l’RPG free-to-play girerà in 4K nativo e utilizzerà l’SSD della console per una maggiore velocità di caricamento. Guardate il video dell’intervista agli sviluppatori qui sotto.

Lo sviluppatore parla anche della creazione di diversi paesaggi, tra cui lo Scalegorge Waterscape nello Xianzhou Luofu. Ha anche rivelato che Aetherium Wars, la nuova modalità in stile Pokemon in arrivo con la versione 1.4, sarà aggiornata nel tempo con nuovi personaggi e avversari. Se sarà come l’Universo Simulato, potrebbe essere un’attività collaterale interessante per i fan.

Honkai: Star Rail è disponibile per PC, iOS e Android – date un’occhiata alla nostra recensione qui. La versione per PS5 ha superato il milione di pre-registrazioni e potrebbe avere lo stesso successo di Genshin Impact. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sulla versione 1.4 nel frattempo.