Overwatch 2: svelata la data della stagione 7

Ricordate Overwatch 2, che ha ricevuto le tanto attese missioni storia PvE ad agosto con la Stagione 6: Invasione? L’entusiasmo si è spento, ma il supporto continua con la prossima stagione, Rise of Darkness, che verrà lanciata il 10 ottobre.

Il trailer di lancio della Stagione 7 debutterà il 4 ottobre, ma stando a quanto trapelato, la nuova stagione e il Premium Battle Pass saranno incentrati su spiriti maligni e fantasmi. La prossima Mythic Skin è stata annunciata per Hanzo, mentre il prossimo evento di collaborazione si concentrerà su Diablo 4. Per coincidenza, quest’ultimo vedrà il lancio di Season of Blood il 17 ottobre.

Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli sulla Stagione 7 di Overwatch 2: Rise of Darkness nella prossima settimana. Lo sparatutto per eroi è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch ed è free-to-play. Qui trovate la nostra recensione della versione di lancio, che da allora si è evoluta con nuovi eroi, modalità come Flashpoint e Hero Mastery e altro ancora.