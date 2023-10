Giochi in uscita ad ottobre 2023 su console e PC

Se settembre ha portato titoli di alto livello, da Starfield a Lies of P, passando per gli sportivi EA Sports FC 24 e NBA 2k24, ottobre rischia di essere uno dei mesi più densi di giochi attesi dell’intero 2023. Basta citare Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage e Spider-man 2, o la “sfida” infinita tra Mario e Sonic, con Super Mario Bros Wonder e Sonic Superstars. E poi il ritorno di Metal Gear Solid, nella collection rimasterizzata (in attesa di delta), e ancora, uno dei gestionali più attesi, Cities Skylines II, il nuovo Forza Motorsport. Ce n’è per tutti i gusti, si potrebbe dire. Ma come sempre, non dilunghiamoci oltre con l’introduzione, e partiamo con qui con la lista dei giochi tra i più interessanti in uscita ad ottobre 2023.

Articoli Consigliati Overwatch 2: svelata la data della stagione 7 Crash Team Rumble: disponibile la prova gratuita a tempo limitato

3 ottobre: The Lamplighters League (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Harebrained Schemes, i creatori di Shadowrun Trilogy e BATTLETECH, tornano con un nuovo strategico dove reclutare la propria squadra di disadattati e furfanti con abilità uniche per dare la caccia a The Banished Court fino in capo al mondo, tra infiltrazioni in tempo reale, combattimenti tattici a turni e una storia di avventure e intrighi in un mondo alternativo ambientato negli anni ’30.

5 ottobre: Assassin’s Creed Mirage (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Nel nuovo capitolo della serie Ubisoft, si indossano i panni di Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da spaventose visioni che ora cerca risposte e giustizia nelle affollate vie della Bagdad del IX secolo. Grazie a un’antica e misteriosa organizzazione nota come gli Occulti, diventerà un Maestro Assassino e cambierà il suo destino in modi imprevedibili. (Qui il nostro provato).

6 ottobre: Forza Motorsport (PC, Xbox Series X/S)

Reboot della serie, arriva con più di 500 auto del mondo reale, incluse auto da corsa moderne e oltre 100 vetture mai viste prima in Forza Motorsport. 20 ambienti con i luoghi più amati dai fan e diversi tracciati da padroneggiare, ciascuno caratterizzato da punteggio in pista in tempo reale e momenti della giornata dinamici, con meteo e condizioni di guida che cambiano di volta in volta.

6 ottobre: Sword Art Online Last Recollection (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Conclusione della serie di videogiochi dedicata a Sword Art Online, vanta il maggior numero di personaggi giocabili e scenari secondari. Si vive una nuova storia, basata sull’arco narrativo War of Underworld dell’anime.

6 ottobre: Detective Pikachu il Ritorno (Nintendo Switch)

Riaprono le indagini: nuovi intriganti misteri per il detective con il cappello. Tornate a Ryme City e aiutate un Pikachu molto speciale e il suo amico Tim a indagare sulla scomparsa del suo partner e su altri strani casi.

6 ottobre: NHL 24 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

La nuova stagione dell’hockey su ghiaccio arriva con le sue nuove funzionalità: Exhaust Engine, Vision Passing e le mosse abilità Total Control.

11 ottobre: Total War Pharaoh (PC)

La serie strategica di Creative Assembly vi porterà nell’Antico Egitto. Potrete sperimentare battaglie dinamiche in tempo reale e gestire l’impero a turni: sarai in grado di avere la meglio sui tuoi avversari, diventando l’ultimo grande faraone?

12 ottobre: Haunted House (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Orbit Studio re-immagina in chiave roguelite il classico Atari, dove strisciate, sgattaiolate e farsi strada tra orde di demoni e inquietanti ectoplasmi.

13 ottobre: Lords of the Fallen (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Cinque volte più grande dell’originale, HEXWORKS e CI Games portano la loro nuova versione dell’action-GDR dark fantasy. Nei panni di uno dei Crociati oscuri, affrontate un’epica missione in due mondi paralleli, quello dei vivi e quello dei morti, per sconfiggere Adyr, il dio demoniaco,

17 ottobre: Sonic Superstars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Il porcospino blu più veloce di tutti torna in due dimensioni con i suoi amici Tails, Knuckles e Amy in una nuova versione del classico e supersonico platform. Attraversando le mistiche Northstar Islands bisognerà fermare il Dr. Eggman, Fang e un misterioso avversario prima che sia tardi.

18 ottobre: Slender the Arrival 10 Year Anniversary (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Arriva su PC e console di attuale generazione una nuova versione che celebra i 10 anni di Slender The Arrival,titolo cult di Blue Isles e adattamento di Slender Man, che aveva ridato linfa (con il precedente Eight Pages), agli horror in prima persona.

19 ottobre: Agatha Christie Assassinio sull’Orient Express (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Sali a bordo del leggendario Orient Express in uno dei più famosi casi con protagonista il detective Hercule Poirot, in una corsa contro il tempo per smascherare l’assassino. Microids porta una versione modernizzata e rivisitata del classico di Agatha Christie.

19 ottobre: Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Milestone è tornata con le auto più pazze del mondo. Potrete guidare oltre 130 veicoli non solo Hot Wheels Originals, ma anche Hot Wheels Monster Trucks e tante altre iconiche macchinine. E potrete anche mettervi alla guida di moto e ATV.

19 ottobre: Gargoyles Remastered (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

A quasi 30 anni dall’uscita originale, Disney porta la versione remastered dove rivivere le epiche avventure di Golia e affrontare l’Occhio di Odino per salvare il mondo dalla distruzione.

19 ottobre: Endless Dungeon (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Action tattico e Rogue-lite, ambientato nell’universo di ENDLESS. Reclutate una squadra di eroi naufraghi, immergetevi in una stazione spaziale abbandonata da tempo e proteggete il vostro cristallo da ondate infinite di mostri… oppure morite nel tentativo, ricaricate e riprovate.

20 ottobre: Marvel’s Spider-Man 2 (PlayStation 5)

Gli Spider-Man Peter Parker e Miles Morales affrontano, con e senza maschera, la sfida definitiva: salvare la città, se stessi e le persone che amano dal mostruoso Venom e dalla terribile minaccia dei simbionti. Insomniac porta su PS5 l’atteso nuovo capitolo della serie, dove esplorare una sconfinata New York targata Marvel.

20 ottobre: Super Mario Bros Wonder (Nintendo Switch)

Ottobre è ufficialmente il mese dei platform storici in due dimensioni, perché arriva anche Super Mario Bros. Wonder, dove sorprese e meraviglie vi attendono a ogni angolo (qui la nostra anteprima). Il Principe Florian ha invitato Mario e i suoi amici per una visita, ma a sorpresa si è presentato anche un ospite sgradito (si, esatto, Bowser). Tante nuove abilità, personaggi da scegliere, livelli: è tornato il maestro del platform.

23 ottobre: UFC 5 (PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Nuovo capitolo del titolo di arti marziali miste (MMA), che prova a spingere ulteriormente in termini di realismo, grazie alle funzionalità di rendering avanzate del motore Frostbite e un nuovo sistema di danni autentici.

23 ottobre: Three Minutes to Eight (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Ambientato nel futuro prossimo, “Three Minutes To Eight” è un cervellotico gioco d’avventura in pixel art che infrange gli schemi introducendo un elemento intrigante: il protagonista è destinato a incontrare la morte esattamente alle 19:57. Tuttavia, c’è ancora speranza.

24 ottobre: METAL GEAR SOLID MASTER COLLECTION Vol.1 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

La collection che i fan di Solid Snake e non solo stavano attendendo. Volume 1 include i titoli originali che hanno dato inizio alla serie di METAL GEAR, tra cui le versioni originali di Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (incluso VR Missions/Special Missions), nonché le versioni HD Collection di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

24 ottobre: Cities Skylines II (PC)

Rinviata la versione console, ma non quella PC. A otto anni dal precedente episodio, Colossal Order e Paradox Interactive portano uno dei city builder più apprezzati, dove erigere una città da zero per farne una metropoli fiorente. Simulazione profonda ed economia dinamica per costruire un mondo sostanzialmente senza limiti. Anche su PC Game Pass al day-one.

24 ottobre: Lord of the Rings Return to Moria (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

The Lord of the Rings: Return to Moria narra le nuove avventure dei Nani che tentano di recuperare il controllo di Moria, la loro leggendaria dimora al di sotto delle Montagne Nebbiose.

26 ottobre: Relic Hunters Leggenda (PC)

Slasher in prima persona ambientato in un futuro cyberpunk, dove diventare il cyber-ninja definitivo e affrontare battaglie con boss, con abilità migliorate, una storia interattiva, nuove modalità e un’intensa colonna sonora synthwave. One More Level e 505 Games portano il nuovo capitolo a tre anni dal primo episodio.

26 ottobre: Dave the Diver (Switch)

Dopo il grande successo su PC, la sorpresa Dave the Diver del team Mintrocket arriva anche sulla console Nintendo. Pesca mentre esplori i fondali marini di giorno e gestisci il tuo ristorante di sushi la sera. Con Dave e i suoi eccentrici amici dovrete scoprire i segreti del misterioso Blue Hole.

27 ottobre: Alan Wake 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Altro ritorno atteso (ben 13 anni) e forse tra i più attesi in generale dell’anno, Remedy porta, pubblicato da Epic Games, il secondo capitolo della serie thriller. Saga Anderson investiga su degli omicidi rituali in una cittadina. Alan Wake scrive una storia oscura per manipolare la realtà intorno a lui. Questi due personaggi sono stranamente connessi. Riusciranno a diventare gli eroi che devono essere? In attesa della risposta, qui la nostra anteprima.

31 ottobre: Jusant (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Don’t Nod torna con una nuova scommessa, un titolo in protagonista è l’arrampicata. Azione e rompicapo mentre si scala una torre bella alta, e dove raggiungere vette inesplorate insieme alla propria acquosa compagna di viaggio. Padroneggia gli strumenti di arrampicata, attraversa diversi biomi e ricostruisci il passato della torre. Anche su Game Pass al day-one.

31 ottobre: Headbangers: Rhythm Royale (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Battle royale dall’aspetto spassoso e ritmato, dove gareggiare contro altri 29 piccioni per portare a termine la missione della vita, ossia ottenere il titolo di Headbanger numero uno.