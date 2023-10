Final Fantasy VII Remake non è previsto per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X/S, rumor

La console di nuova generazione di Nintendo è stata oggetto di numerose fughe di notizie di recente. Presumibilmente impostato per essere in grado di produrre immagini paragonabili a quelle di PS5 e Xbox Series X/S grazie all’implementazione di DLSS, recenti fughe di notizie hanno affermato che Switch 2 vedrà versioni simultanee per molti dei principali giochi multipiattaforma. La console dovrebbe uscire nel 2024. Tuttavia, se speravi che la console ricevesse anche un porting di Final Fantasy VII Remake, come alcuni hanno ipotizzato, sembra che non sarà così.

Secondo quanto affermato dall’importante insider Nintendo NateTheHate, commentava in un post una presunta line-up di terze parti per Switch 2 sui forum Family Boards. Questa “line-up” menzionava l’imminente Final Fantasy 7 Remake, attualmente disponibile solo su PlayStation e PC. Secondo “NateTheHate”, tuttavia, una versione Switch 2 non è un piano “attivo” per Square Enix. Anche se ad un certo punto potrebbe avvenire un rilascio, l’editore attualmente non sta prendendo in considerazione un porting per il presunto successore di Nintendo Switch. Lo stesso si può dire del porting su Xbox Series X|S. Di seguito la dichiarazione:

FF7 Remake non è un piano attuale. Potrebbe succedere, prima o poi? Sicuro. È un piano attivo in questo momento? No. Una versione Switch 2 esiste allo stesso modo di una versione Xbox. SE Square vuole farlo, può e lo farà; ma al momento non esiste un piano del genere.

Ciò è interessante considerando che il mese scorso un altro leaker ha suggerito che Final Fantasy VII Remake potrebbe benissimo essere un gioco di lancio per Switch 2. Inoltre, il leaker ha affermato che il kit di sviluppo di Switch 2 è in grado di eseguire il remake di Square Enix del 2020 così come PlayStation 5. Resta da vedere se Final Fantasy VII Remake finirà per unirsi all’elenco, anche se sicuramente è qualcosa che l’azienda prenderà in considerazione nei prossimi mesi. O almeno questa è la speranza.

