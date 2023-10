Monster Hunter 6: il nuovo titolo sarà lanciato su Nintendo Switch 2, rumor

Con Nintendo che presumibilmente ha mostrato demo tecnologiche di Switch 2 (o come finisce per essere chiamato) agli sviluppatori in presentazioni a porte chiuse alla gamescom 2023 di agosto, le fughe di notizie relative alla console sono emerse con una frequenza molto maggiore negli ultimi tempi, inclusi alcuni dei giochi che possiamo aspettarci di lanciare per il sistema. Uno di questi, ha affermato un noto insider, sarà il prossimo capitolo principale del franchise di Monster Hunter.

Il gioco è stato recentemente anticipato da Capcom in un video che celebra il 20° anniversario della serie. Secondo Felipe Lima di Universo Nintendo, che ha un track record con accurati leak Nintendo negli ultimi mesi, Monster Hunter 6 (o come Capcom sceglie di chiamarlo), vedrà un lancio simultaneo sulla console Nintendo di nuova generazione, che è presumibilmente previsto in uscita nella seconda metà del 2024. Di seguito la dichiarazione di Lima su Famiboards:

Il prossimo Monster Hunter della linea principale sarà rilasciato su Switch [next-gen], sì.

Anche se Monster Hunter World non è mai arrivato su Nintendo Switch, Capcom ha goduto di un discreto successo di critica e commerciale con MHR, originariamente lanciato come esclusiva per Switch. Dato che recenti rapporti hanno affermato che il successore di Switch sarà in grado di produrre immagini paragonabili a PS5 e Xbox Series X/S – con supporto per gameplay 4K/60 FPS, DLSS e ray tracing – sarebbe logico che Capcom volesse per garantire che il suo prossimo gioco Monster Hunter arrivi anche sulla nuova console Nintendo. Recentemente, Lima ha anche affermato che Far Cry 7 , il cui lancio è presumibilmente previsto per l’autunno 2025, vedrà anche il rilascio simultaneo di Nintendo Switch 2.

