Diablo IV: live streaming degli sviluppatori previsto per il 4 ottobre

Blizzard Entertainment ha annunciato che il prossimo live streaming dell’aggiornamento per gli sviluppatori di Diablo IV avrà luogo il 4 ottobre alle 11:00 PDT (le 20 in Italia). Stagione del Sangue, la seconda stagione del gioco di ruolo d’azione, è al centro dell’attenzione.

Il direttore associato della community Adam Fletcher e i membri del team di sviluppo offriranno inoltre ulteriori informazioni sulla minaccia dei vampiri che i giocatori dovranno affrontare. Il potere stagionale si concentra sullo sfruttamento del sangue del nemico mentre impariamo come funziona. Un altro obiettivo importante sono i prossimi aggiornamenti sulla qualità della vita, da più spazio di scorta e funzionalità ai miglioramenti ai dungeon e alle cavalcature. È interessante notare che questo è solo il primo dei live streaming dello sviluppatore. Il 10 ottobre ci sarà uno streaming di Campfire Chat che approfondirà i cambiamenti al bilanciamento delle classi e le “rielaborazioni” per i sistemi di gioco. Anche la tanto attesa custodia per conservare le gemme separatamente dal proprio spazio di inventario riceverà probabilmente una data di rilascio. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.