Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto: ecco il Tera Raid di Hisuian Decidueye

Pokemon scarlatto e Pokemon Violetto hanno ricevuto da poco tempo la prima parte del DLC il Tesoro dell’Area Zero Parte I: La Maschera Turchese e i Tera Raid di Falenaferrea e Alirasenti. Tramite la pagina X ufficiale di @SerebiiNet, è stato annunciato l’arrivo di un altro Tera Raid per i titoli di nona generazione: questa volta il Pokemon presente nei Raid sarà Hisuian Decidueye. L’evento si svolge dal 6 all’8 ottobre e dal 13 al 15 ottobre. Decidueye avrà il Tera Tipo Erba e sarà un Raid da 7 stelle.

Nella Maschera Turchese, la già variegata esperienza di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto si arricchirà ulteriormente con un viaggio di studio a Verdegiada, dove sarà possibile esplorare la ricca storia locale partecipando a una prova di orientamento che permetterà di ricostruire uno dei racconti più antichi tramandati nella splendida località montana. Tra le tante novità di questo contenuto scaricabile, sarà possibile incontrare nuovi amici e Pokémon come gli eroi Okidogi, Munkidori, Fezandipiti e il leggendario Ogerpon. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite il sito ufficiale:

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi RPG open world della serie Pokémon. Potrete godervi i capisaldi della serie (incontrare Pokémon, allearvi o lottare con loro, allenarli e scambiarli) mentre vi immergete in un nuovo ed entusiasmante tipo di avventura. In questa nuova avventura, ci sono due Professori diversi; quello che incontrerai dipenderà dalla versione del gioco che sceglierai. Farete la conoscenza di due Professori diversi (a seconda della versione di gioco scelta) e di Nemi, la vostra nuova amica.

Serebii Update: Following a retracted reveal last week, the next 7 Star Raid Battle has been officially revealed.

Hisuian Decidueye with a Grass Tera Type will be in 7 Star Raid Battles from October 6th – 8th & October 13th – 15th

Details @ https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/CM9Zo2v3z3

— Serebii.net (@SerebiiNet) October 1, 2023