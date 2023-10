Alan Wake 2: Sam Lake riassume la storia del gioco nel nuovo trailer

Arrivato quasi un decennio e mezzo dopo l’uscita del primo gioco, Alan Wake 2 attirerà ovviamente molti giocatori che non hanno mai avuto alcuna esperienza con il franchise. Ciò, combinato con il fatto che è anche collegato a Control tramite Remedy Connected Universe, significa che c’è molto da recuperare, anche se Remedy ha sottolineato che ha cercato di rendere il gioco il più adatto possibile ai nuovi arrivati. Il titolo è stato anche presentato durante l’ONL della gamescom 2023. Inoltre, l’IP avrà una modalità performance per le console.

Per aggiornarvi sul passato di Alan Wake prima del lancio del sequel survival horror, quindi, il direttore creativo e Sam Lake hanno fornito un video, per gentile concessione di IGN First, che riassume gli eventi di tutto ciò che ha portato ad Alan Wake 2, coprendo il primo gioco . stesso (che ovviamente è il grosso della storia), il suo seguito autonomo, American Nightmare di Alan Wake, e il secondo DLC di Control, AWE, che ha unito i due franchise di Remedy e ha posto le basi per Alan Wake 2 . Guardate il video qui sotto. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Alan Wake 2 uscirà il 27 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.