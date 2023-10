EA Sports FC 24 è il secondo lancio fisico più grande nelle classifiche UK

La franchigia calcistica annuale di Electronic Arts potrebbe aver cambiato nome da FIFA a EA Sports FC 24 (trovate qui la nostra Recensione), anche se, come previsto, ha avuto un impatto minimo sulle vendite del gioco. Secondo i dati relativi alle vendite fisiche settimanali nel Regno Unito rilasciati da Gfk, condivisi da Christopher Dring di GamesIndustry su Twitter, EA Sports FC 24 è il secondo lancio fisico più grande dell’anno nel Regno Unito, dietro solo a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e prima di Hogwarts Legacy.

Ci sono però alcuni avvertimenti. Le sue vendite di lancio fisico sono in calo del 30% rispetto a FIFA 23 dello scorso anno, il che, secondo Dring, è in linea con le aspettative di EA di “impatto a breve termine” sulle vendite a causa del suddetto rebranding. D’altra parte, la versione per Nintendo Switch di EA Sports FC 24 ha visto un “leggero” aumento delle vendite fisiche iniziali rispetto al gioco dell’anno scorso, trattandosi di una versione aggiornata del titolo, a differenza delle edizioni Legacy rilasciate per lo Switch negli anni precedenti. Di seguito una panoramica di EA SPORTS FC 24 tramite il sito ufficiale:

l’esperienza calcistica più autentica di sempre con HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite migliorato che reinventa il movimento, l’aspetto e le prestazioni sul campo di oltre 19.000 giocatori e giocatrici reali in ogni partita. Gli stili di gioco vanno oltre gli attributi e le valutazioni totali: assegna a chi scende in campo le proprie abilità distintive per creare la tua rosa in base a come gioca sul campo e al tuo stile preferito. Ultimate Team propone un’esperienza inclusiva: dai il benvenuto al calcio femminile e sblocca potenzialità inedite nella creazione della rosa. Spostati a bordocampo con le nuove funzionalità della Carriera tecnico, tra cui l’inedita modalità Assisti, o spianati la strada verso la gloria nella Carriera giocatore con l’aiuto della funzionalità Agente giocatore.

