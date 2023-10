Nintendo Switch 2 riceverà molti titoli multipiattaforma, rumor

Se si devono credere alle indiscrezioni delle ultime settimane, Nintendo Switch 2 è destinato a rappresentare un aggiornamento significativo rispetto alle capacità tecniche del suo predecessore. Nintendo avrebbe presentato demo tecnologiche a porte chiuse agli sviluppatori in agosto, in seguito alle quali è stato riferito che, grazie all’uso di DLSS, la console sarà in grado di riprodurre giochi a 4K/60 FPS con supporto per ray tracing.

Dato che Switch 2 presumibilmente promuove queste capacità, si potrebbe pensare che, a differenza di quanto è avvenuto con le console Nintendo da un decennio e mezzo a questa parte, il successore di Switch vedrà molti più rilasci multipiattaforma simultanei. E a quanto pare, sarà davvero così. Questo secondo l’eminente insider Tom Henderson , che recentemente su Twitter, oltre ad esprimere il suo entusiasmo per la tecnologia di Switch 2, ha affermato che nei prossimi 12-18 mesi, vedremo “moltissimi” annunci di giochi multipiattaforma che riceveranno il lancio simultaneo di Switch 2 insieme alle versioni per PS5, Xbox Series X/S e PC. Secondo alcune indiscrezioni, Nintendo sta puntando a un rilascio nella seconda metà del 2024, il che presumibilmente significherebbe che inizieremo a ottenere informazioni ufficiali al riguardo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda quali potrebbero essere alcuni di questi importanti titoli multipiattaforma, recenti fughe di notizie hanno fornito alcune potenziali indicazioni, menzionando giochi come Far Cry 7 e Monster Hunter 6.

Articoli Consigliati Assassin’s Creed Mirage sarà in mostra a Venezia per la Giornata Mondiale dell’Architettura EA Sports FC 24 è il secondo lancio fisico più grande nelle classifiche UK

ontinuate a seguirci per maggiori informazioni.