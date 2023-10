Foundry: annunciato il nuovo factory-building di Paradox Interactive

Come da programma, oggi 2 ottobre Paradox Interactive ha annunciato un nuovo gioco: si tratta di Foundry, simulativo di costruzione fabbriche, in prima persona, in sviluppo da parte di Channel 3 Entertainment. Sarà disponibile su PC via Steam (data d’uscita non svelata). Potete vedere il trailer d’annuncio in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati Earthless: gameplay reveal del deck-builder roguelike ad ambientazione fantascientifica EA Sports FC 24 sceglie Spotify per celebrare il lancio

FOUNDRY è una simulazione di costruzione di fabbriche in prima persona ambientata in un mondo voxel infinito generato proceduralmente. Estrai risorse, costruisci macchinari e automatizza la ricerca per progredire nel gioco. Affrontate le sfide logistiche pianificando e costruendo una rete di nastri trasportatori e tubi. Gestite un complesso sistema di alimentazione ed espandete le vostre linee di produzione in costante crescita.

Automatizzare tutto

Se all’inizio siete piccoli e create a mano i vostri primi oggetti e macchinari, presto vi ritroverete circondati da una grande fabbrica fantascientifica che farà il lavoro al posto vostro. Dovete espandere la vostra fabbrica costruendo altre linee di produzione, nastri trasportatori e tubi, mantenendo una fornitura di energia stabile per le vostre crescenti esigenze energetiche. Conducendo ricerche, sbloccherete tecnologie più avanzate, complesse e veloci per ottimizzare il design e massimizzare la produzione della vostra fabbrica.

Espandersi in tutto il mondo

Ogni nuova partita inizia con un mondo voxel generato proceduralmente diverso. Ogni blocco può essere distrutto e nuovi blocchi (terreno o edifici) possono essere posizionati per modellare i mondi secondo i vostri desideri. Costruite la vostra fabbrica su una montagna, nella giungla o nella miniera più profonda: tutto è possibile!

Giocare insieme

FOUNDRY può essere giocato da soli o in cooperazione con gli amici. La modalità multigiocatore funziona sia su Internet che offline attraverso la rete LAN. Al momento non ci sono limiti di giocatori per il multiplayer, ma riteniamo che il gioco sia più adatto a 2-4 giocatori.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.