Earthless: gameplay reveal del deck-builder roguelike ad ambientazione fantascientifica

Oggi 2 ottobre il publisher Team17 e il team di sviluppo Blackbird Interactive (di Hardspace Shipbreaker e del prossimo Homeworld 3), hanno svelato il gameplay di Earthless, deck-builder roguelike ad ambientazione fantascientifica. Il gioco arriverà su PC, via Steam, nel 2024 (data precisa non svelata), con una demo che sarà disponibile il 9 ottobre. Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Pensavamo di avere miliardi di anni a disposizione prima che il Sole morisse… Ma ci sbagliavamo.

Assumi il comando di una nave spaziale generazionale e avventurati nel pericoloso ignoto alla ricerca di un casa per il genere umano. EARTHLESS è un deckbuilder roguelike di genere sci-fi e con combattimento strategico basato su griglia creato dallo studio che ha pubblicato giochi innovativi a tema spaziale come Homeworld 3 e Hardspace: Shipbreaker. Delinea il tuo percorso attraverso le stelle, difendi la tua gente e mantieni vive le speranze dell’umanità. La nostra salvezza emergerà dai rottami di molte navi spaziali…

Ma il numero esatto dipenderà da te.

AGLI ORDINI CAPITANO

Assumiti la pesante responsabilità di salvare il genere umano mantenendo in vita la tua nave e ogni anima a bordo mentre esplori sistemi stellari sempre diversi e pericolosi. Lo spazio non ti accoglierà ovunque nello stesso modo, perciò il tuo comando dovrà evolversi a seconda dei pericoli dell’ambiente. Prendi decisioni tormentate, impara dai tuoi dolorosi errori ed esplora lo spazio sempre più in profondità.

ALL’ATTACCO!

Viaggiare nello spazio è pericoloso. Toccherà a te difendere la nave da forme di vita aliene ostili e pericoli cosmici. Sfrutta al meglio ciò che hai a disposizione e scopri nuove e potenti combinazioni di carte, oggetti consumabili e manufatti a ogni partita. Lanciati in combattimenti strategici basati su griglia e assicurati che il tuo equipaggio sopravviva per combattere un altro giorno.

IL PESO DEL COMANDO

In ogni nuovo viaggio dovrai collaborare con un equipaggio unico di ufficiali che rispondono ai tuoi ordini. Valuta attentamente le loro diverse personalità e i loro bisogni per ispirarli e sbloccare potenti bonus, oppure ignorali a tuo rischio e pericolo. Ogni capitano ha bisogno di un equipaggio fedele: riuscirai a conquistare il tuo?

UN VIAGGIO IN CONTINUA EVOLUZIONE

I tuoi viaggi tra le stelle non saranno mai identici tra loro. Lo sviluppo di Earthless continuerà durante la fase di accesso anticipato e sarai tra i primi ad accedere a nuovi contenuti e funzioni. I contenuti includeranno:

● Nuovi capitoli della storia: addentrati nei meandri più reconditi del cosmo, sopravvivi a nuove terribili minacce e trova la risposta alla domanda più importante di tutte: siamo davvero soli nell’universo?

● Nuove fazioni: ciascuna nuova fazione aggiungerà nuove abilità alla nave e un parco carte correlato, aprendo la strada a nuove strategie e modi di giocare.

Qui sotto il gameplay reveal trailer di Earthless.