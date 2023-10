Bears in Space: trailer d’annuncio al Realms Deep

Broadside Games e Ravenscourt hanno mostrato un nuovo gameplay trailer di Bears in Space è stato pubblicato durante il Realms Deep Event. Lo sparatutto action in prima persona conferma la sua collaborazione con la label di PLAION, Ravenscourt. Arriverà su PC, via Steam, nel 2024.

Potete vedere il trailer in fondo alla notizia. Qui sotto la descrizione del gioco:

Bears In Space è un’avventura sparatutto in prima persona ricca di azione e di proiettili, in arrivo su PC-Steam.

In Bears in Space il giocatore assume il ruolo di Maxwell Atoms, un marine solare divenuto un naufrago extraterrestre. Il suo DNA si mescola con quello di un orso e ora è pronto a scatenare il caos, letteralmente, in un’avventura stravagante e divertente come poche. Grazie a un vasto arsenale di armi stravaganti, il giocatore dovrà farsi strada tra orde di robot nel tentativo di tornare a casa.

Realms Deep 2023 è tornato il 30 settembre per un talk show notturno. Questo evento digitale annuale è una trasmissione di un solo giorno che mette in evidenza emozionanti giochi ricchi di azione, dagli sparatutto hardcore agli RTS, ai giochi horror e ai giochi di ruolo. In questa occasione sono stati presentati aggiornamenti dei prossimi progetti di 3D Realms, oltre a notizie, anteprime, interviste e altro ancora da parte di importanti publisher e sviluppatori di tutto il mondo.

Sarà giocabile al PAX Aus presso il PAX Rising (“Booth: 51”), dal 6 all’8 ottobre.

Per maggiori informazioni su Bears in Space, potete visitare il sito ufficiale. Qui sotto il trailer.