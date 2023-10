Epic Games: il Director of Publishing Strategy, Sergiy Galyonkin, lascia l’azienda

Nelle ultime settimane ci sono stati alcuni importanti cambiamenti in Epic Games. Recentemente il direttore creativo Donald Mustard ha lasciato l’azienda, per essere sostituito da Charlie Wen, ex veterano di Marvel e God of War. Ora, un’altra figura chiave dell’azienda ha annunciato la sua partenza.

Il direttore delle strategie di pubblicazione, Sergiy Galyonkin, ha annunciato di voler lasciare il suo ruolo dopo otto anni di lavoro. In un messaggio pubblicato su X, Galyonkin ha dichiarato che, poiché Epic si sta dirigendo verso una nuova direzione che mira a trasformarsi in una piattaforma a livello industriale, non si sente più “adatto a questa nuova versione di Epic”.

Articoli Consigliati Battlefield 2042: reveal trailer della stagione 6 Team17 starebbe pensando ad una “significativa” perdita di posti di lavoro

“Richiede persone di tipo diverso”, ha scritto, e ha aggiunto: “Ho intenzione di rimanere nell’industria dei videogiochi. Spero anche di essere più esplicito ora che non devo più preoccuparmi del reparto PR che bussa ai miei DM”.

Nel suo messaggio, Galyonkin ha parlato del suo lavoro su Fortnite, così come dell’Epic Games Store, che “ha sfidato lo status quo nella distribuzione dei giochi con l’88/12 revenue share”, sottolineando anche le donazioni di Epic a enti di beneficenza in Ucraina all’inizio del 2022.

Ricordiamo che la scorsa settimana è stato reso noto che Epic Games stava licenziando il 16% della sua forza lavoro, ovvero circa 830 dipendenti. È stato riferito che anche lo sviluppatore di Fall Guys, Mediatonic, è stato colpito dai licenziamenti, ma Epic ha dichiarato che il proseguimento dello sviluppo del titolo multiplayer rimane una “priorità dell’azienda”.

Qui sotto il tweet di Galyonkin.