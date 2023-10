REACT-R Controller: nuove varianti di colore per il pad di Turtle Beach progettato per Xbox

Turtle Beach Corporation ha annunciato oggi la disponibilità di tre nuove colorazioni – Rosso, Nebula e Pixel Green – per il Turtle Beach REACT-R Controller progettato per Xbox. Queste nuove colorazioni si aggiungono alle opzioni originali Nero e Bianco/Viola, ampliando ulteriormente il catalogo in crescita dei controller di gioco più apprezzati di Turtle Beach. Non solo le nuove colorazioni Red, Nebula e Pixel Green del REACT-R Controller offrono ai giocatori più opzioni per soddisfare il loro stile, ma migliorano anche l’originale con due motori rumble aggiuntivi per aggiungere effetti di vibrazione.

Fin dalla sua uscita, il REACT-R Controller ha stupito i giocatori di Xbox e PC fornendo loro prestazioni premium di controller cablati a un prezzo accessibile. GamesRadar+ ha recensito il REACT-R affermando che ha un “Rapporto qualità/prezzo eccezionale“. The Mirror gli ha assegnato 5/5 stelle e lo ha definito: “Un vero affare e senza dubbio uno dei migliori controller Xbox sul mercato“. Le nuove colorazioni Rosso, Nebula e Pixel Green del REACT-R Controller di Turtle Beach sono disponibili da oggi su www.turtlebeach.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo al prezzo consigliato di € 34,99.

Articoli Consigliati Intel parteciperà alla Milano Digital Week MEDION ERAZER cambia nome e diventa solo ERAZER

Potete vedere il trailer con le nuove colorazioni del controller in fondo alla notizia. Qui sotto gli screen.

Ha dichiarato Cris Keirn, CEO ad interim e SVP of Global Sales di Turtle Beach Corporation:

“REACT-R offre ai giocatori uno dei controller migliori e più convenienti per Xbox e PC, con caratteristiche audio ineguagliabili per il suo prezzo. Siamo entusiasti di aggiornare il REACT-R Controller con motori doppi nelle impugnatore e di ampliare la gamma con questi nuovi ed entusiasmanti colori”.

I giocatori di Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows possono collegare qualsiasi cuffia cablata da 3,5 mm al REACT-R Controller per ottenere un upgrade audio istantaneo che include l’esclusiva impostazione sonora Superhuman Hearing® brevettata da Turtle Beach. Superhuman Hearing ha dimostrato di fornire un vantaggio competitivo consentendo ai giocatori di ascoltare indicazioni audio chiave come i passi dei nemici in avvicinamento, la ricarica delle armi nemiche nelle vicinanze e l’avvicinamento dei veicoli nemici in lontananza. I controlli per il bilanciamento del volume del gioco e della chat e per l’esclusione del microfono sono perfettamente integrati nel controller per un facile accesso durante il gioco.

I giocatori potranno giocare più a lungo e mantenere il controllo grazie alla forma ergonomica del REACT-R Controller e alle impugnature, maniglie e grilletti testurizzati. Due pulsanti ad azione rapida mappabili sul retro del controller consentono ai giocatori di personalizzare i controlli per ottenere reazioni più rapide. I giocatori sentiranno il rombo delle esplosioni e il contraccolpo dei colpi d’arma da fuoco con un feedback di vibrazione grazie ai doppi motori rumble nelle impugnature del REACT-R e vicino ai grilletti. Il REACT-R Controller è il compagno perfetto per qualsiasi cuffia da gioco cablata, come le cuffie della serie Recon 70 o Recon 50, le più vendute di Turtle Beach.

Qui sotto il trailer.