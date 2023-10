Marvel’s Spider-Man 2: pubblicato il trailer cinematografico

L’editore Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Insomniac Game hanno rilasciato il trailer cinematografico intitolato “Diventare più Grandi. Insieme.” di Marvel’s Spider-Man 2. Il trailer vede Miles Morales e Peter Parker combattere contro Venom a Manhattan. Di recente, degli screenshot e alcuni momenti del video erano già apparsi in Brasile, e postati su Twitter dall’utente @multiversebro (account ora sospeso). Inoltre, per il gioco sono state dettagliate le funzioni di accessibilità dei controller.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5, dopo che è entrato in fase Gold a settembre. Nonostante sia ambientato su una mappa grande circa il doppio dei giochi precedenti, con nuove aree come Queens e Brooklyn, il tempo di gioco è più o meno lo stesso del primo gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.