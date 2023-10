Mortal Kombat 1: ecco che cosa risolve la nuova patch

I problemi relativi al vantaggio del Giocatore 1 di Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione) sono venuti alla luce di recente, con lo sviluppatore NetherRealm Studios che ha confermato subito dopo che il problema sarebbe stato risolto con la nuova patch del gioco. E anche se è arrivata un po’ più tardi del previsto a causa di problemi imprevisti del server, la patch è ora disponibile.

Come promesso, il nuovo aggiornamento risolve il bug che manterrebbe il Giocatore 2 in svantaggio per le combo, insieme ad altri problemi, come l’indistruttibilità di alcuni attacchi di Striker e Sektor, errori di localizzazione e altro ancora. Nel frattempo, sono state apportate diverse modifiche al bilanciamento per un certo numero di personaggi, sia nel roster principale che in quello di Kameo. La versione Switch di Mortal Kombat 1 ha ricevuto critiche diffuse (e pesanti) sin dalla sua uscita, e il regista Ed Boon ha affermato che riceverà aggiornamenti e correzioni in futuro. Potete visualizzare le note complete della patch qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite.

