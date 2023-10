Everspace 2: Accolades trailer e aggiornamento Armed and Dangerous disponibili, vendute 400 mila copie

Rockfish Games ha annunciato che il rilascio su console di Everspace 2 ha avuto un discreto successo per lo studio, citando oltre 1,1 milioni di giocatori solo su Game Pass. Lo studio ha anche annunciato che il titolo ha venduto più di 400.000 copie su tutte le piattaforme. Lo studio ha anche rilasciato un nuovo trailer per Everspace 2 , mostrando i riconoscimenti ricevuti dal gioco per il suo lancio su console. Trovate l’Accolades Trailer qui sotto. Inoltre, l’aggiornamento Armed and Dangerous, è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Come parte del nuovo aggiornamento, ora sono disponibili nuovi equipaggiamenti a cui i giocatori possono dare la caccia. Tra le altre cose, l’aggiornamento porta 10 nuovi set di oggetti, 2 nuovi vantaggi per i compagni, 4 nuovi vantaggi per le navi per ogni classe, 4 nuovi catalizzatori per il crafting e 15 nuovi moduli alari di livello 4 su Everspace 2. Trovate il video con le note dell’aggiornamento qui sotto. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Everspace 2 è un frenetico sparatutto spaziale a giocatore singolo con esplorazione, tonnellate di tesori e classici elementi GdR. Vivete una storia avvincente ambientata in un mondo aperto intenso, creato a mano, con segreti e pericoli che si metteranno sulla tua strada per diventare umano. Durante la campagna incontrerai degli amici con una storia da raccontare. Ti aiuteranno con le missioni secondarie e ti garantiranno vantaggi quando affronterai sfide brutali che si frapporranno tra te e il prossimo tesoro.

Lanciato originariamente su PC, Everspace 2 è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.