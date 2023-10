Survivor Castaway Island è finalmente disponibile

Survivor: Castaway Island è ora disponibile, grazie a una partnership con Banijay Brands, il videogioco si basa sul format televisivo Survivor. Scoprite l’emozionante viaggio che vi aspetta guardando il trailer di lancio qui sotto.

Scatenate il sopravvissuto che è in voi e imbarcatevi per l’avventura definitiva: scegliete tra 12 impavidi naufraghi e unitevi a una tribù. Sopravvivete nella natura selvaggia, mettete alla prova le vostre abilità in sfide emozionanti e stringete alleanze mentre studiate la vostra strategia. In questo nuovo gioco di avventura, vivete l’emozione di Survivor come se foste parte dello show. Inoltre, Survivor – Castaway Island, sviluppato da Magic Pockets, è ora disponibile in edizione digitale e fisica su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC su Steam, e sarà disponibile in digitale su Xbox Series X|S e Xbox One il 12 ottobre 2023. Di seguito una panoramica:

In Survivor: Castaway Island, preparatevi ad affrontare l’ultima prova di sopravvivenza, mentre vi muovete in un paesaggio insidioso, dovrete affidarvi al vostro istinto di sopravvivenza e alla vostra strategia per rimanere in gara. Ogni decisione che prenderete sarà cruciale per il vostro destino. Siete abbastanza astuto, strategico e spietato da superare i vostri avversari?

Caratteristiche

SCATENATE IL SOPRAVVISSUTO CHE È IN VOI: imbarcatevi nell’avventura definitiva e unitevi a una squadra di 12 impavidi avventurieri e mettete alla prova le vostre abilità contro la natura selvaggia, proprio come nella serie televisiva di successo Survivor.

imbarcatevi nell’avventura definitiva e unitevi a una squadra di 12 impavidi avventurieri e mettete alla prova le vostre abilità contro la natura selvaggia, proprio come nella serie televisiva di successo Survivor. SOPRAVVIVETW NELLA NATURA SELVAGGIA: esplorate l’isola per raccogliere risorse e costruire il vostro accampamento da zero. Trovate le collane dell’immunità per garantire la vostra sicurezza durante gli snervanti Consigli Tribali.

esplorate l’isola per raccogliere risorse e costruire il vostro accampamento da zero. Trovate le collane dell’immunità per garantire la vostra sicurezza durante gli snervanti Consigli Tribali. SUPERATE IN ASTUZIA I VOSTRI RIVALI: formate alleanze con strategie astute, leggete la personalità dei vostri avversari e usate tutto ciò che avete imparato per avere la meglio durante gli intensi Consigli Tribali. Preparatevi a fare qualsiasi cosa per garantire la vostra sopravvivenza, anche a rivoltarvi contro i vostri alleati.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.