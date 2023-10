Let’s Sing 2024: ecco la track list completa

Per Let’s Sing 2024 è stata annunciata la track list completa di tutte le canzoni e i brani presenti nel titolo musicale al lancio. Ricordiamo che a luglio per il gioco è stato pubblicato il teaser di annuncio. Ulteriori canzoni sono disponibili per il download gratuito attraverso il voucher incluso nella confezione delle edizioni fisiche di Let’s Sing 2024. Per gli acquisti digitali, queste canzoni saranno automaticamente incluse nel download. Di seguito la track list completa tramite Spotify:

20 Canzoni

BTS – Dinamite

Lady Gaga – Tienimi la mano

Billie Eilish – Il tuo potere

Queen – Un altro morde la polvere

Immagina Draghi – Ossa

Shawn Mendes – Quando non ci sei

JVKE – Ora d’oro

SHAED – Trampolino

Asso di Base – Il Segno

Lost Frequencies ft. Calum Scott – Dove sei adesso

Marshmello & Jonas Brothers – Lasciami prima di amarmi

Kelly Clarkson – Più forte (Ciò che non ti uccide)

John Newman – Amami ancora

David Bowie – La vita su Marte?

LSD (Labrinth, Sia & Diplo) – Nuvole temporalesche

Ava Max – La bambina da un milione di dollari

Rosa Linn – SNAP

Ed Sheeran e Elton John – Buon Natale

Tom Odell – Un altro amore

GAYLE – abc (più carino)

15 Brani

Lizzo – A proposito di dannazione

Meghan Trainor – Ti ha fatto sembrare (di nuovo)

Miley Cyrus – Festa negli Stati Uniti

Linkin Park-Perduto

Fleetwood Mac: ovunque

Anne-Marie – Ciao Adios

Bebe Rexha – Il cuore vuole quello che vuole

P!nk – Non ballerò mai più

Bailey Zimmerman – Rock e martello

Luke Combs – Il tipo di amore che facciamo

Miley Cyrus – Wrecking Ball

David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson – Pazzo cosa può fare l’amore

Pocahontas – I colori del vento

Anne-Marie e Niall Horan – La nostra canzone

Ed Sheeran – Occhi chiusi

Let’s Sing 2024 sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.