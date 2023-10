Nintendo supporterà Switch fino al 2025

Il presidente di Nintendo afferma che la prima console Nintendo Switch continuerà a vedere nuovi software nel prossimo anno fiscale. In una nuova intervista con Nikkei, a Shuntaro Furukawa è stato chiesto se il ciclo di vita dello Switch potrebbe essere ampliato oltre i sei anni e mezzo in cui è già in vendita. Furukawa ha risposto che Nintendo continuerà a concentrarsi su Switch fino alla fine dell’anno fiscale in corso che terminerà a marzo 2024 e continuerà a supportare la console con il software nell’anno fiscale successivo che terminerà a marzo 2025. Di seguito la dichiarazione:

Stiamo ancora lavorando al software per Switch per l’anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2025. Nell’anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2024, speriamo di sostenere lo slancio di Zelda e del film [Super Mario Bros], concentrandoci sulla stagione dei saldi natalizi. Per quanto riguarda l’hardware, massimizzeremo non solo la nuova domanda per l’hardware, ma anche per coloro che acquistano seconde console e sostituti.

Attualmente, il rilascio di Princess Peach Showtime (trovate qui la nostra anteprima) su Switch è previsto per marzo 2024, subito prima della fine dell’anno fiscale. Gli unici giochi Switch conosciuti che usciranno dopo questo sono Luigi’s Mansion 2 HD e Paper Mario: The Thousand Year Door. Nintendo deve ancora commentare ufficialmente i piani per la sua prossima console. Di recente, Nintendo ha mostrato demo tecnologiche per Switch 2 a porte chiuse alla gamescom 2023. Il rilascio del successore di Switch ovviamente non significa che il supporto per Switch terminerà immediatamente. Nintendo ha continuato a supportare il 3DS con il software dopo il lancio di Switch. Dopo l’uscita di Switch nel marzo 2017, Nintendo ha pubblicato altri 24 giochi al dettaglio per 3DS tra cui Metroid: samus Returns e Detective Pikachu.

