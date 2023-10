Drakantos: ecco il primo gameplay trailer

Wingeon Game Studios è orgogliosa di rivelare Drakantos, un bellissimo e indimenticabile MMORPG d’azione in Pixel Art. Con il lancio del gioco free-to-play su PC, i giocatori potranno unirsi al crescente gruppo di migliaia di utenti che hanno già inserito Drakantos nella loro lista dei desideri su Steam. Trovate il gameplay trailer qui sotto.

Drakantos è ambientato nel mondo fantasy di Derid, portato vividamente in vita attraverso cutscene doppiate e uno splendido e nostalgico stile in pixel art. Gli avventurieri possono affrontare le missioni da soli o con gli amici, grazie a un cast in continua crescita di oltre 20 eroi unici. I giocatori viaggeranno attraverso centinaia di dungeon realizzati a mano che appariranno nel tempo, ognuno dei quali presenterà una nuova serie di nemici, boss, trappole, obiettivi e persino eventi speciali con colpi di scena inaspettati, assicurando che ogni partita sia unica. Man mano che i giocatori avanzano nel gioco, faranno salire di livello i loro eroi, scopriranno oggetti rari e si doteranno di equipaggiamento potente.

Il gioco, inoltre, offre anche un numero enorme di collezionabili (icone esclusive, titoli, skin, emote, oggetti e animali domestici), oltre a molte altre funzionalità come alloggi, personalizzazione delle abilità, un sistema per le gilde, mercato e altro ancora. Per quanto riguarda il PvP, i giocatori possono combattere in modalità classificate competitive e in tornei all’interno del gioco. Le statistiche servono anche a garantire che solo le tue abilità e la tua strategia contino, preservando l’integrità competitiva a parte rispetto al principale contenuto PvE.

Drakantos sarà disponibile su PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.