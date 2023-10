Red Bull Street Streamer fa tappa al Red Bull 64 Bars Live

Dopo il successo della sua prima tappa, Red Bull Street Streamer si prepara a percorrere altri chilometri per raggiungere Scampia, a Napoli, e parcheggiare nei pressi dell’attesissimo Red Bull 64 Bars Live.

L’evento dedicato allo scenario rap italiano, aprirà il sipario il 7 ottobre 2023 e tante sorprese e ospiti sono pronti a salire a bordo del van per lo streaming on the road di Red Bull Street Streamer.

Red Bull Street Streamer è il nuovo format itinerante di Red Bull che ha iniziato il suo viaggio i primi di settembre in occasione del Red Bull GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Il progetto, mira a esplorare i retroscena dei maggiori eventi e delle competizioni di Red Bull, offrendo una retrospettiva del tutto inedita veicolata dall’esperienza del creator e pro-player Dario “Moonryde” Ferracci, accompagnato nell’itinerario dallo youtuber Matteo ”Cane Secco” Bruno, fondatore della Slim Dogs Production.

La seconda tappa dell’itinerario di Red Bull Street Streamer cambierà totalmente musica, portando il van attrezzato per lo streaming itinerante a Scampia (Napoli), per scoprire l’evento Red Bull 64 Bars Live e combinare l’energia del rap con l’innovazione del mondo digitale. L’appuntamento con lo show fuori dalle righe giunto alla sua seconda edizione, sarà sabato 7 ottobre in Piazza Ciro Esposito, a pochi passi dalle iconiche Vele di Scampia e vedrà come protagonisti gli artisti più iconici dello scenario rap italiano attuale. Non mancherà inoltre uno spazio dedicato agli artisti locali, i quali apriranno la line-up eccezionale che promette di offrire emozioni uniche sullo sfondo di un palco rinnovato con una scenografia mozzafiato. Tra gli ospiti di questa seconda tappa, Giulio Nezak, Nello Nigro aka Hollywood, Nello Taver, Carlo Pastore, direttore artistico di Red Bull 64 Bars Live e il TikTok creator Federico Felletti.

Il programma delle trasmissioni di Moonryde avrà inizio il 6 ottobre dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 20 e proseguirà il giorno dell’evento dalle 10 alle 15. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.