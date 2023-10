Naughty Dog: licenziamenti in corso per lo studio?

Secondo un report diffuso in rete dai colleghi di Kotaku, Sony Interactive Entertainment avrebbe ordinato dei licenziamenti in casa Naughty Dog, team di punta dei PlayStation Studios e autore di capolavori quali The Last of Us e Uncharted. A quanto pare, lo studio che ha dato i natali a Crash Bandicoot avrebbe già licenziato circa 25 sviluppatori, sfoltendo il suo corposo team che conta ad oggi 400 dipendenti.

Gli sviluppatori interessati dei licenziamenti sarebbero, parlando al condizionale, dipendenti con contratto a tempo determinato o sviluppatori freelancer. Dunque, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato non dovrebbero correre alcun pericolo. Oltre a ciò, come riferito sempre dalla fonte (Kotaku) tali dipendenti licenziati non solo non avrebbero ricevuto la minima buonuscita, ma addirittura gli sarebbe stato negato di parlare del proprio licenziamento e delle conseguenze.

Se queste informazioni dovessero trovare le dovute conferme, si tratterebbe di una notizia davvero inaspettata dato che Naughty Dog è considerato come una delle punte di diamante dei PlayStation Studios, oltre ad essere uno studio che ha sempre pubblicato best-seller in termini di giochi. Come ben sappiamo, attualmente il “cagnaccio” sta lavorando sia sul nuovo multiplayer di The Last of Us, sia su un secondo progetto che potrebbe essere The Last of Us Part III.