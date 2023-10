Sonic Superstars Fang’s Big Break disponibile la parte 2

Oggi esce la parte 2 di Sonic Superstars: Fang’s Big Break, pubblicato sui canali social ufficiali di Sonic.

Sonic Superstars: Fang’s Big Break prende spunto dalla storia di Sonic Superstars e dal recente video animato Trio of Trouble, presentando nuovamente Fang e le sue prime avventure nelle Northstar Islands. In questo aggiornamento, Fang dà il via a una nuova caccia agli abitanti dell’isola e incontra una sfida inaspettata lungo la strada. Per saperne di più, dai un’occhiata sui social di Sonic!

Sarà possibile prenotare le edizioni standard, fisica e digitale, o la Digital Deluxe Edition di Sonic Superstars, prima del lancio su sonicsuperstars.com, per ottenere l’aspetto esclusivo LEGO Eggman. Inoltre, iscriviti alla nostra newsletter entro il 31 gennaio 2024 e ricevi un aspetto classico ridisegnato di Amy Rose in Sonic Superstars al momento della pubblicazione del gioco, il 17 ottobre. Per consultare i termini e le condizioni, visita il sito ufficiale di Sonic Superstars.