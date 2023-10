Xbox Game Pass: ecco i titoli della prima parte di ottobre 2023

Microsoft ha svelato i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo dei giochi di Xbox Game Pass nella prima parte di ottobre 2023. Da oggi è possibile giocare a Gotham Knights e The Lamplighter’s League, già precedentemente annunciati, così come un altro titolo molto atteso, Forza Motorsport, arriverà il 10 ottobre. Potete vedere la lista intera con giorno in cui sarà disponibile qui sotto.

Da oggi 3 ottobre (già precedentemente annunciato):

Gotham Knights (Cloud, PC e Xbox Series X|S)

The Lamplighter’s League (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – Day One

In arrivo:

Warhammer 40,000: Darktide (Cloud e Xbox Series X|S) –4 ottobre

Forza Motorsport (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 10 ottobre – Day One

From Space (Cloud, Console e PC) – 12 ottobre

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console e PC) – 17 ottobre

Questi sono invece i giochi che abbandoneranno il servizio il 15 ottobre:

Eville (Cloud, Console e PC)

Overwhelm (PC)

Shenzhen I/O (PC)

The Legend of Tianding (Cloud, Console e PC)

Trek to Yomi (Cloud, Console e PC)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine con i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass nella prima parte di questo ottobre 2023, ricordandovi quali sono stati i giochi che sono stati aggiunti al catalogo a fine settembre.