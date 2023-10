Scorn: disponibile su PlayStation 5

Dopo aver debuttato su PC e Xbox lo scorso anno (con più di 2 milioni di giocatori), da oggi 3 ottobre Scorn è disponibile anche su PlayStation 5. Per l’occasione Ebb Software e Kepler Interactive hanno fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione ufficiale relativa versione della nuova console:

Le caratteristiche DualSense della PlayStation 5, tra cui il feedback aptico, aiuteranno i giocatori a tuffarsi nell’inquietante e indimenticabile incubo di Scorn a partire da oggi, in un glorioso 4k a 60 fotogrammi al secondo. Lo stile artistico di Scorn e l’esclusiva miscela puzzle-horror del gameplay immergeranno i giocatori in un mondo terrificante e onirico in cui si troveranno isolati e persi.

Abbandonata dai suoi precedenti abitanti e lasciata in mano a creature mostruose, Scorn affida ai giocatori il compito di navigare in un bio-labirinto interconnesso. Impara le regole di questo luogo da incubo e scopri i suoi bizzarri segreti utilizzando gli strumenti organici a tua disposizione. Utilizza nuove armi e gadget e impara a capire la logica di questo mondo macabro per sopravvivere e fuggire.

Scorn è disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S (disponibile su Xbox Game Pass) e PC (via Steam, Epic Games Store e GoG). Un’esclusiva edizione fisica deluxe per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile presso rivenditori selezionati e distribuita da Maximum Games. L’edizione fisica deluxe contiene il gioco completo, una custodia SteelBook in edizione limitata, la colonna sonora originale del gioco e un artbook digitale.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio della versione PlayStation 5.