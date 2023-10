NBA 2k24 Arcade Edition in arrivo su Apple Arcade

2K ha annunciato oggi che NBA 2K24 Arcade Edition, l’esperienza NBA 2K per Apple Arcade, uscirà il 24 ottobre, con uno speciale tributo per il 25° anniversario del franchise: Allen Iverson, hall of famer e uno dei giocatori più amati nello sport, oltre che atleta in copertina delle prime quattro edizioni (dal ’99 al 2003), sarà il protagonista della cover della Arcade Edition.

Oltre al ritorno della modalità “The Greatest”, quest’anno i giocatori potranno personalizzare il proprio Il mio CAMPO interno, affinare le proprie abilità e invitare gli amici tramite il Game Center. Si potranno infine sperimentare nuove caratteristiche e modalità con NBA 2K24 Arcade Edition, tra cui:

Articoli Consigliati Call of Duty Modern Warfare III: teaser del multiplayer Scorn: disponibile su PlayStation 5

● La mia CARRIERA: i giocatori iniziano il loro percorso nell’NBA partendo da giovani esordienti per diventare superstar dell’NBA. Procedendo si guadagnano fan e si sbloccano le sponsorizzazioni di marchi iconici come Nike, Jordan e Adidas. Si possono creare il proprio avatar e personalizzarlo con nuove scarpe, accessori, abiti e tatuaggi.

● The Greatest: i giocatori possono sfidare nuovi GOAT e sbloccare un’intera nuova formazione di Superstar e Leggende NBA. Costruiranno la squadra dei loro sogni mentre affrontano altre squadre fino ad arrivare alla resa dei conti definitiva con la Greatest Fantasy Team Challenge.

• L’Associazione: i fan diventano General Manager e allenatori della loro franchigia NBA preferita e costruiscono la squadra dei loro sogni in L’Associazione. Gestiranno il roster dell’NBA, effettueranno scambi, ingaggeranno agenti, faranno scouting di giovani promesse e

controlleranno le finanze della squadra.

● Gioca ora: i giocatori scelgono la propria squadra NBA preferita e giocano contro rivali di tutta l’NBA in partite di 5v5. I tifosi possono scegliere i loro giocatori preferiti e giocare a street basket 1v1, 3v3 o 5v5 su campetti in asfalto. La novità di quest’anno è che i giocatori potranno sedersi a bordo campo con la modalità Spettatore e giocare partite che corrispondono alla stagione NBA

con NBA Today.

NBA 2K24 Arcade Edition sarà giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, e su Apple Arcade con un abbonamento mensile. Qui sotto la cover con Allen Iverson.

Per ulteriori informazioni invece su NBA 2K24, potete visitare il sito ufficiale, mentre a questo link potete leggere la nostra recensione