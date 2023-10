Call of Duty Modern Warfare III: teaser del multiplayer

Activision ha pubblicato il teaser trailer della modalità multiplayer di Call of Duty Modern Warfare III, prossimo capitolo della serie FPS in arrivo il 10 novembre.

Poco più di due minuti in cui viene mostrata l’azione e le esplosioni tipiche della serie, che vedrà la presenza di 16 mappe classiche migliorate per l’attuale generazione. In sottofondo, il brano “‘Till I Collapse” di Eminem.

Articoli Consigliati The Lamplighters League: disponibile, anche su Game Pass, con trailer di lancio Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai Recensione: una trasposizione priva di mordente

Inoltre, come annunciato anche sui canali social del gioco, dopodomani 5 ottobre sarà mostrata la premiere del gameplay multiplayer live.

Lasciandovi al filmato qui sotto ricordiamo che, prenotando il gioco, è possibile giocare in accesso anticipato (dal 6 ottobre) alla open beta, che partirà poi su PS4 e PS5 l’8 ottobre, e successivamente sulle altre piattaforme.