The Lamplighters League: disponibile, anche su Game Pass, con trailer di lancio

Da oggi 3 ottobre The Lamplighters League è disponibile su PC ed Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass. Per l’occasione, è stato fatto uscire il trailer di lancio del gioco, sviluppato da Harebrained Schemes (di Battletech e Shadowrun), e pubblicato da Paradox Interactive.

Il titolo in questione è un RPG strategico a turni dove reclutare una squadra di furfanti con abilità uniche per la caccia a The Banished Court, ma maggiori informazioni potete leggerle qui sotto dalla descrizione ufficiale della pagina Steam:

Fatti strada a colpi di pistola, sgattaiola e ruba nel duro mondo di The Lamplighters League! Attraversa luoghi emozionanti in tutto il mondo e cerca di avere la meglio sui tuoi nemici in combattimenti strategici a turni. Se giochi bene le tue carte, potresti addirittura salvare il mondo.

Harebrained Schemes, i creatori di Shadowrun Trilogy e BATTLETECH, ti propongono un mondo alternativo ambientato negli anni ’30, dove un culto tirannico chiamato The Banished Court è a un soffio dal dominare il mondo. Per millenni tutto ciò che si è frapposto tra questa sinistra setta e i suoi piani è stato un gruppo di eroici eruditi noti come The Lamplighters League.

Sfortunatamente, i più grandi della storia sono ormai scomparsi, quindi ora tocca ai migliori tra i peggiori.

Recluta una squadra di disadattati e furfanti con abilità uniche e personalità indimenticabili, e dai la caccia a The Banished Court fino in capo al mondo, tra infiltrazioni in tempo reale, combattimenti tattici a turni e una storia di avventure e intrighi animata dai personaggi.

La strategia incontra la storia, ma con stile

– Controlla una squadra di personaggi unici e dinamici, e impara a conoscerne abilità tattiche e ruoli. Scopri le loro storie e il loro mondo portandoli in missione: ogni furfante ha il proprio stile in battaglia e mosse uniche che possono ribaltare le sorti del combattimento.- Esplora luoghi emozionanti e ispeziona il campo di battaglia prima che si infuochi: aggira i nemici in infiltrazioni in tempo reale, elimina in modo rapido e silenzioso chi tra loro resta indietro e conquista una posizione di vantaggio nello sconto per la squadra.

– Sfrutta ogni vantaggio e ogni sporco asso che i tuoi agenti hanno nella manica in avvincenti combattimenti a turni. Aggiungi abilità, equipaggiamenti e potenziamenti avanzati ai tuoi agenti per tenere testa alla crescente minaccia di The Banished Court!

Corri contro il tempo fino alla fine del mondo

– Dai la caccia a The Banished Court in un mondo storico alternativo negli anni ’30, tra cantieri navali e deserti, fino a giungle urbane e selvagge. Gestisci le tue scelte a livello globale e cerca di impedire ai tuoi nemici di portare avanti i loro piani malvagi!- Recluta nuovi alleati scegliendoli dai migliori tra i peggiori: setaccia il mondo alla ricerca di fuorilegge e reietti, e portali dalla tua parte prima che li catturi The Banished Court!

– Ogni missione fa guadagnare alla tua squadra nuove risorse e ne fa crescere le abilità, ma fai attenzione, perché stress e ferite possono costarti cari!

Riuscirai a impedire a The Banished Court di rimodellare il mondo a loro perverso piacimento? Scoprilo in… The Lamplighters League e la torre alla fine del mondo!

Qui sotto il trailer di lancio di The Lamplighters League.