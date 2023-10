Persona 5 Tactica: nuovo character spotlight

Atlus ha pubblicato il secondo character spotlight trailer di Persona 5 Tactica. Dopo il filmato con Joker, Morgana ed Erina, oggi ad essere mostrati sono Ryuji, Ann, Yusuke, Makoto, Futaba e Haru.

Ryuji usa il fucile per fare danni a più nemici nel corto raggio, e il suo Persona Capitan Kidd è specializzato in attacchi che causano status Shock; con la sua abilità unica Brigantine Blitzkrieg può immobilizzare più nemici in linea retta.

Ann attacca con il suo Submachine Gun che è in grado di colpire diversi nemici con l’attacco a distanza. Con la sua Persona Carmen fa danni ai nemici causando burn. Con l’abilità Femme Fatale lancia una bomba che si dirige verso i nemici anche al riparo.

Yusuke con il fucile d’assalto riesce a fare danni da grande distanza e fa affidamento sul suo Persona Goemon che scatena un’abilità di ghiaccio con effetto congelamento: può anche creare delle esche per tenere sbilanciati i nemici.

Makoto attacca a corto raggio e con la sua Persona Johanna può ad esempio utilizzare l’abilità Full Throttle che danneggia con la sua moto in linea retta ed espone i nemici che erano in copertura.

Futaba ha gli strumenti per supportare i compagni di squadra, ma non attivamente sul campo di battaglia: agisce dall’esterno con il suo persona Necronomicon.

Haru utilizzar il lanciagranate per fare danni a più nemici e il Persona Milady può attirare i nemici vicino a lei per fare danni ad area.

Qui sotto potete vedere il nuovo character spotlight di Persona 5 Tactica, ricordando che il gioco sarà disponibile dal 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC tramite Steam e Nintendo Switch. Il titolo arriverà anche su Game Pass al day one.