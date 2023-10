PowerWash Simulator VR: annunciata la data di lancio su Meta Quest

Square Enix e FuturLab hanno annunciato la data di uscita su Meta Quest per il titolo PowerWash Simulator. La versione VR del simulatore sarà disponibile dal 2 novembre 2023. I pre-ordini sono già disponibili e permettono di ricevere in-game l’esclusiva skin “Cat-Proof” Gloves. Trovate il trailer di annuncio qui sotto. Di seguito una descrizione della versione VR tramite la pagina YouTube:

Afferrate e tenente il Powerwasher nella realtà virtuale, mirate con totale precisione e movimento naturale della mano. Vivete la sporca città di Muckingham in tutta la sua gloria a 360°. Entrare in quei punti sporchi e difficili da raggiungere non è mai stato così soddisfacente.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Allentate la pressione con PowerWash Simulator. Spazzate via le preoccupazioni al rilassante suono del getto d’acqua. Accendete la tua idropulitrice e sgominate anche le più piccole macchie di sporcizia. Mettete in piedi la vostra impresa di lavaggio e sbloccate nuovi strumenti, miglioramenti e altro, ripulendo tutto. Sfogatevi nella modalità per giocatore singolo o in co-op con gli amici. Non c’è sporco troppo resistente per la serie di idropulitrici, bocchette ed estensioni a tua disposizione. Dai giocatori occasionali ai pulitori più accaniti, tutti possono immergersi all’istante in quest’appagante esperienza. Assorbite la rilassante atmosfera e il ritmo tranquillo mentre liberi dalla sporcizia terrazze, pavimentazioni, veicoli e parchi pubblici.

PowerWash Simulator è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam e dal 2 novembre anche su Meta Quest. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.