Alan Wake 2 rivela un nuovo personaggio

Alan Wake 2 non si limiterà a portare avanti la storia della serie: essendo il prossimo capitolo dell’universo condiviso che include sia Control che Alan Wake, chiamato Remedy Connected Universe, il prossimo sequel survival horror espanderà ulteriormente quella storia. Il titolo è stato anche presentato durante l’ONL della gamescom 2023. Universe ha anche preparato il terreno per Control 2.

Remedy Entertainment ha rivelato un nuovo personaggio che avrà un ruolo da svolgere in Alan Wake 2 . Chiamata Kiran Estevez e interpretata da Janina Gavankar (nota per Star Wars Battlefront 2, Forspoken), è un’agente del Federal Bureau of Control, un’agenzia con cui i fan di Control avranno molta familiarità. Secondo Remedy, durante gli eventi di Alan Wake 2 , il quartier generale della FBC è attualmente chiuso “a causa di un’emergenza interna” – con ogni probabilità un riferimento agli eventi di Control. Allo stesso tempo, tuttavia, ciò significa che ora sta anche prendendo la decisione giusta, e mentre lei e il suo team continuano a cercare di “contenere ogni evento paranaturale”, sarà spinta a “fare la cosa giusta e proteggere coloro che ne hanno bisogno”. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Warcraft Rumble: annunciata la data di lancio Disgaea 7 Vows of the Virtueless: ecco il trailer di lancio

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Alan Wake 2 uscirà il 27 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC.