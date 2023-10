Warcraft Rumble: annunciata la data di lancio

Il 3 novembre, in diretta alla BlizzCon, verrà lanciato su dispositivi mobile, il gioco di strategia d’azione Warcraft Rumble di Blizzard Entertainment. Ovunque, da Fonte fredda a Baia del Bottino, membri dell’Orda e dell’Alleanza si riuniscono nelle taverne per usare una nuova, meravigliosa macchina che dà vita a versioni in miniatura dei loro famosi eroi e cattivi per combattere in frenetiche schermaglie strategiche. Sono disponibili le pre-registrazioni per ricevere una notifica al momento del lancio di Warcraft Rumble. Blizzard Entertainment condividerà ulteriori informazioni su Warcraft Rumble il giorno del lancio mondiale in diretta alla BlizzCon, che si terrà all’Anaheim Convention Center e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale qui.

Il primo gioco di Warcraft interamente realizzato per dispositivi mobili permette di costruire e comandare armate in miniatura composte da eroi, cattivi e creature dell’universo di Warcraft. Schiera personaggi leggendari della storia di Warcraft come Jaina Marefiero, Grommash Malogrido, Boccalarga e molti altri e metti alla prova le tue abilità strategiche in una serie di modalità di gioco, sia in solitaria che contro altri giocatori. Ogni missione della ricchissima campagna per giocatore singolo presenta uno specifico rompicapo strategico in miniatura da risolvere, mentre i sistemi personaggio vs personaggio, le letali Spedizioni e molte altre modalità di gioco offriranno numerose sfide a giocatori esperti e non. Inoltre, i giocatori che completeranno il tutorial entro due settimane dal lancio riceveranno una serie di quattro oggetti robotici per personalizzare l’estetica di gioco di profili e armate.

Come ultima sorpresa per i cittadini di Azeroth che vogliono prepararsi al lancio, a partire da oggi i giocatori di World of Warcraft potranno trovare le macchine arcade di Warcraft Rumble nelle taverne delle quattro zone principali di Dragonflight, oltre a Valdrakken, Orgrimmar e Roccavento. Trovando foil Rumble e monete Rumble nascoste, i giocatori di World of Warcraft potranno sbloccare e personalizzare un totale di sette Mini collezionabili di Warcraft Rumble.

