Front Mission 1St Remake: annunciata la data per la Limited Edition, ecco il trailer

Microids è lieta di annunciare che il gioco Front Mission 1St Remake Limited Edition sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S e Xbox One il 5 dicembre 2023, con una versione retail unica. Ideata da Microids, questa Limited Edition contiene contenuti fisici esclusivi realizzati dagli artisti che hanno dato vita al gioco. Trovate il trailer di annuncio qui sotto. La Limited Edition include:

Il gioco Front Mission 1St Remake

Un’esclusiva figurina lenticolare

Il manuale di gioco stampato

2 litografie

Di seguito una panoramica del gioco:

Gioca nei panni di un membro dell’O.C.U. o dell’U.C.S., personalizza il tuo Wanzer e usa strategicamente la tua potenza di fuoco e il terreno per avere la meglio sui tuoi avversari. Nell’anno 2090, i conflitti mondiali vengono combattuti utilizzando gigantesche macchine da guerra chiamate Wanzers. L’isola di Huffman, l’unico luogo in cui l’Unione Cooperativa Oceania (O.C.U.) e gli Stati Continentali Unificati (U.C.S.) condividono un confine terrestre, è un focolaio di conflitti. Un plotone di ricognizione dell’O.C.U., guidato dal capitano Royd Clive, è incaricato di indagare su un impianto di munizioni degli Stati Uniti. Subiscono un’imboscata dai Wanzers dell’U.C.S., scatenando una serie di eventi che fanno precipitare l’intera isola in guerra.

Caratteristiche

Vivi un’avventura in un complesso universo geopolitico e scegli da che parte stare attraverso due diverse campagne.

Personalizza ogni parte del tuo Wanzer, migliorane la potenza di fuoco, la difesa, la velocità e aumentane l’efficienza in combattimento.

Tieni conto dell’ambiente in cui ti trovi per sviluppare la migliore strategia possibile per avere rapidamente la meglio sull’avversario.

Goditi il remake in 3D con grafica ed effetti migliorati. Potrai scegliere di giocare in modalità moderna con nuove funzionalità o di divertirti con il gameplay originale.

Front Mission 1St Remake Limited Edition sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S e Xbox One il 5 dicembre 2023. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.