Nintendo annuncia la chiusura dei servizi online su 3DS e Wii U

Nintendo ha annunciato che i servizi online per 3DS e Wii U saranno chiusi definitivamente “all’inizio di aprile 2024”. L’azienda aveva già chiuso gli eShop per entrambi i sistemi a marzo, ma per i giocatori era rimasta la possibilità di continuare a utilizzare i servizi online delle console e dei giochi, come il multiplayer online e le classifiche. Tuttavia, a partire da aprile 2024, questa funzionalità verrà chiusa, il che significa che i giochi saranno giocabili solo offline. L’annuncio avrà un impatto particolare sui giochi con una forte enfasi sul gioco online, come l’originale Splatoon su Wii U. Di seguito l’annuncio:

Da inizio aprile 2024, il gioco online e altre funzioni che richiedono la comunicazione online non saranno più disponibili per i software per Nintendo 3DS e Wii U. Grazie per il vostro continuo sostegno ai nostri prodotti.

Nintendo afferma che annuncerà la data di fine e l’ora specifiche della chiusura in un secondo momento, ma osserva che “se si verifica un evento che renderebbe difficile la continuazione dei servizi online per i software Nintendo 3DS e Wii U, potremmo dover interrompere i servizi prima “del previsto.” I giocatori potranno ancora giocare offline dopo la fine dei servizi online, e Nintendo nota che la Banca Pokémon manterrà comunque la sua funzionalità online (presumibilmente poiché è ancora utilizzata dai giocatori e utilizza la connettività online come meccanica centrale). Nintendo sottolinea che ciò riguarda solo le funzionalità online del gioco e che sarà ancora possibile scaricare dati di aggiornamento, software e DLC acquistati dagli eShop 3DS e Wii U “per il prossimo futuro”. Nintendo ha chiuso gli eShop Wii U e 3DS il 27 marzo, facendo di fatto scomparire per sempre circa 1000 giochi eShop esclusivamente digitali. La chiusura ha significato anche la cessazione degli ultimi sistemi per supportare il servizio Virtual Console. Ora gli unici giochi retrò forniti da Nintendo sono quelli disponibili sulle app di Switch Online.