Call of Duty Next fissato per domani dedicato a Modern Warfare 3

Il 5 ottobre alle 18.00 andrà in scena Call of Duty Next, in cui si scopriranno il Multigiocatore di Modern Warfare 3, Zombi, Warzone, Warzone Mobile e tanto altro. Guardando gli streaming ufficiali su YouTube o Twitch sarà possibile ricevere drop per contenuti in game e ricompense per Modern Warfare III. Maggiori info sui drop sono disponibili nel post ufficiale.

È stato inoltre rilasciato il trailer del Multigiocatore, sul canale ufficiale di Call of Duty, per dare un primo sguardo a quello che attenderà i giocatori in Modern Warfare 3.

Infine, è disponibile un video che svela importanti dettagli sulla personalizzazione del loadout in Modern Warfare III: un modo completamente nuovo per i giocatori di interagire con le armi nel Gunsmith, Aftermarket Parts permette di ampliare enormemente il proprio stile di gioco.