Samsung svela la nuova serie FE nell’ecosistema Samsung Galaxy

Samsung Electronics annuncia l’ingresso della nuova serie FE all’interno dell’ecosistema Samsung Galaxy: i nuovi Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ e Galaxy Buds FE. Rinomati per il loro design iconico e resistente, le prestazioni avanzate, le funzioni audio e della fotocamera all’avanguardia e tanto altro, questi sono i dispositivi FE più straordinari mai prodotti. Per gli utenti che desiderano sperimentare per la prima volta i dispositivi flagship Galaxy, i nuovi dispositivi FE rappresentano il perfetto punto di partenza.

TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha dichiarato:

Samsung è costantemente impegnata a offrire a ogni utente il meglio dell’innovazione attraverso fantastiche esperienze mobili, in linea con il proprio stile di vita. I nostri nuovi dispositivi FE propongono una ricca gamma di entusiasmanti funzionalità premium che, da sole o all’interno di un ecosistema connesso, consentono agli utenti Galaxy di massimizzare la loro creatività e produttività”.

Galaxy S23 FE: Il design iconico, la fotocamera professionale e le prestazioni di gioco fluide sono progettate per migliorare la vita di ogni giorno:

Galaxy S23 FE rimane fedele all’iconico design della serie S presentando una nuova fotocamera e finitura di alta qualità con certificazione contro acqua e polvere IP68 all’acqua e alla polvere IP68, per un design ancora più elegante. Inoltre, è caratterizzato da materiali e imballaggi riciclati, che garantiscono durata, funzionalità e sostenibilità. Disponibile in una serie di nuovi colori vivaci, il nuovo Galaxy S23 FE consente agli utenti di scegliere il colore che meglio si adatta al loro stile.

I momenti quotidiani prendono vita con Galaxy S23 FE, grazie alle funzionalità della fotocamera professionale che aiutano a realizzare foto e video fantastici. L’obiettivo ad alta risoluzione da 50MP e lo zoom ottico 3X garantiscono la nitidezza dei dettagli di ogni scena. Dopo il tramonto, la funzione Nightography di Galaxy S23 FE permette di scattare selfie e ritratti chiari e in colori realistici anche in scarse condizione di luce. Grazie alla stabilizzazione digitale dell’immagine video (VDIS) e allo stabilizzatore ottico di immagini (OIS) della fotocamera posteriore, si possono realizzare scatti perfettamente nitidi anche in movimento.

Per coloro che desiderano creare contenuti straordinari, pronti per essere condivisi, Galaxy S23 FE è un vero e proprio studio di editing a portata di mano. Nella modalità Pro, i comandi per la velocità dell’otturatore, l’apertura e l’ISO e altre funzioni possono essere regolati manualmente in base alle proprie preferenze. L’app Camera Assistant permette di catturare scatti personalizzati e di scegliere quali funzioni automatiche attivare per ottenere un’esperienza fotografica completamente su misura. La fotocamera di Galaxy S23 FE, dotata di strumenti di editing basati sull’IA, offre ampie possibilità di personalizzazione delle proprie creazioni.

Per il gaming e lo streaming, il potente processore del Galaxy S23 FE rende veloce e fluida ogni azione grazie a una camera di vapore che contribuisce a tenere sotto controllo il calore e ad ottimizzare le prestazioni. La batteria di lunga durata da 4.500 mAh si autoregola in modo efficiente per risparmiare energia, ricaricandosi fino al 50 percento in soli 30 minuti con un adattatore da 25 W. Tutta questa potenza prende vita su un luminoso schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici. In base all’ambiente circostante, la tecnologia Vision Booster di Galaxy S23 FE rileva automaticamente le condizioni di luce intensa, mantenendo lo schermo vivido come nei modelli flagship.

La serie Galaxy S23 FE sarà disponibile in Italia più avanti nel corso dell’anno in diversi colori vivaci, tra cui Mint, Cream, Graphite e Purple.

Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+: lo schermo di ampie dimensioni, la resistenza di grado IP68 e la S Pen permettono di esprimere la creatività e aumentare la produttività

In qualsiasi momento arrivi l’ispirazione, Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ offrono piacevole intrattenimento, creatività espressiva e produttività eccellente. Con l’opzione di scelta tra due dispositivi portabili e potenti, ancora più utenti potranno sperimentare la versatilità della serie Galaxy Tab S. Creators digitali, imprenditori, studenti, artisti, gamer e tanti altri utenti esploreranno le proprie passioni e porteranno a termine il proprio lavoro grazie alla maggiore velocità dei dispositivi e alle prestazioni migliorate rispetto alla precedente serie FE.

Ora è possibile visualizzare e creare ovunque, quando si è a casa, al lavoro, nei luoghi di studio o persino al parco grazie al display da 10,9 pollici di Galaxy Tab S9 FE e a quello da 12,4 pollici di Tab S9 FE+, dotati di una frequenza di aggiornamento automatico adattabile fino a 90 Hz. La luce del sole non è più un problema con Vision Booster, che migliora la visibilità negli ambienti esterni ottimizzando il colore e il contrasto, specialmente nelle aree scure dello schermo. Come la nuovissima serie Galaxy Tab S9, i dispositivi Tab S9 FE e Tab S9 FE+ assicurano un indice di protezione IP68; la loro eccellente resistenza garantisce la massima tranquillità durante gli spostamenti. Inoltre, la batteria di lunga durata del Tab S9 FE+, che offre fino a 20 ore di riproduzione video con un’unica carica, permette di lavorare e giocare senza dovere rimanere collegati a un cavo.

Non è mai stato così facile catturare idee e appunti come con l’esclusiva S Pen Galaxy inclusa, anch’essa con grado di protezione IP68. Come la serie Galaxy Tab S9, i dispositivi Tab S9 FE e S9 FE+ comprendono una vasta serie di strumenti creativi, tra cui alcune app tra le preferite dagli utenti, come GoodNotes, LumaFusion, Clip Studio Paint e altre. Conservare appunti, schizzi, video e molto altro è comodo grazie a uno spazio di archiviazione doppio, che può aumentare fino a 1 TB con una scheda microSD.

La serie Galaxy Tab S9 FE è disponibile a partire da 549€ in quattro colorazioni di tendenza: Mint, Silver, Gray e Lavender.

Galaxy Buds FE: Il suono di qualità superiore, il potente sistema ANC e il design ergonomico offrono un’esperienza audio eccellente a un maggior numero di utenti

I Galaxy Buds FE portano a un numero crescente di utenti l’esperienza audio ai vertici del settore di Samsung. I bassi potenti creano un suono profondo e intenso che permette di apprezzare i brani musicali così come li hanno pensati gli artisti, mentre le funzioni di cancellazione attiva del rumore (ANC) e amplificazione suono ambiente consentono di ascoltare meglio i suoni desiderati e sentire meno i rumori indesiderati. Inoltre, il beamforming automatico personalizzato del sistema avanzato a tre microfoni, insieme alla rete neurale profonda (DNN) basata sull’IA, separa la voce dal fastidioso rumore di sottofondo per una migliore chiarezza nelle chiamate.

I Galaxy Buds FE vantano la maggiore durata della batteria di tutta la serie Buds, offrendo fino a 8,5 ore di riproduzione con gli auricolari e fino a 30 ore totali con l’ausilio della custodia di ricarica. Anche con il sistema ANC attivo, gli auricolari consentono fino a 6 ore di riproduzione e fino a 21 ore totali con l’ausilio della custodia. Ispirati al design iconico ed ergonomico della serie, Galaxy Buds FE sono progettati per garantire il massimo comfort anche durante l’uso prolungato e una vestibilità più personalizzata grazie a tre diverse misure degli auricolari e due misure delle alette.

Galaxy Buds FE sono disponibili a 109€ in due diversi colori alla moda: Graphite e White.

Un unico ecosistema Galaxy perfettamente connesso

Con i nuovi dispositivi FE è più facile che mai sperimentare tutta la potenza dell’ecosistema Galaxy connesso. La produttività diventa intuitiva con Controllo Multiplo, che consente agli utenti di trasferire facilmente i loro contenuti tra vari dispositivi Galaxy. Basta copiarli e incollarli o trascinarli e rilasciarli da uno smartphone a un tablet o viceversa. Quando arriva il guizzo di creatività, è possibile trasferire video o immagini da uno smartphone a un tablet con Quick Share, per semplificare le attività di editing.

E quando è il momento di un po’ di intrattenimento, Galaxy Buds FE sono perfetti. La Commutazione automatica alterna il suono in modo intelligente tra smartphone, tablet e persino smartwatch e TV, a seconda del dispositivo utilizzato e senza bisogno di regolazioni manuali. Inoltre, SmartThings Find aiuta a rintracciare gli auricolari persi accidentalmente e attiva un allarme sonoro se vengono smarriti.

Tutti questi dispositivi e queste funzioni per la connettività testimoniano l’impegno di Samsung volto a fornire esperienze sicure e private. Le serie Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE sono dotate della protezione Samsung Knox, pertanto i dati personali sono conservati di default secondo questa modalità.

Creati pensando al pianeta

Con gli ultimi dispositivi FE, Samsung compie un ulteriore passo avanti nell’impegno a favore dell’ambiente, estendendo le sue innovazioni più recenti e mirate a tutto l’ecosistema.

Galaxy S23 FE comprende un’ampia varietà di materiali riciclati presenti nei componenti sia interni che esterni dei dispositivi, tra cui alluminio e vetro riciclati pre-consumo e plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse, serbatoi per l’acqua e bottiglie in PET.

Anche la serie Galaxy Tab S9 FE contiene materiali riciclati. Alcuni componenti interni ed esterni selezionati utilizzano alluminio riciclato pre-consumo e plastica riciclata post-consumo.

Le nuove serie Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE sono progettate per durare, con quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti della sicurezza. Per aumentare la durata dei dispositivi, gli utenti possono poi contare su programmi quali Samsung Care+, un servizio di assistenza per danni accidentali, riparazioni e tanto altro.

Il nostro impegno nella produzione di un impatto più positivo per il pianeta non si limita agli smartphone e ai tablet. La progettazione delle Galaxy Buds FE prevede l’utilizzo di plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse e serbatoi per l’acqua.