The Alters: nuovo trailer di gioco del base-building con le varie forme alternative del protagonista

11 bit Studios ha pubblicato un nuovo filmato di gioco di The Alters, survival base-building ad ambientazione fantascientifica dove protagonista è un uomo di nome Jan Dolski, che per sopravvivere ad una situazione di vita o di morte ha dovuto creare delle forme alternative di se stesso. Il gioco arriverà nel 2024 (data non ancora svelata) su PC (Steam, Epic Games e GOG), PS5 e Xbox Series X/S. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

“l’uomo non può ricostruire sé stesso senza soffrire, perché egli è sia il marmo che lo scultore” – Alexis Carrel

Questa è la storia di Jan Dolski, un semplice operaio che si trova ad affrontare circostanze che lo portano a un bivio che gli cambia la vita. Atterrato su un pianeta lontano, bloccato e solo, Jan si trova in una scoraggiante situazione di vita o di morte. La sua unica speranza di sopravvivenza è quella di portare a bordo delle mani di aiuto. Non comprendendo ancora il peso della sua scelta, Jan deve creare versioni alternative di se stesso per poter andare avanti: gli alter.

Le loro vite si ramificano in varie fasi ed età, rendendoli persone diverse: individui spinti da molteplici motivazioni e lacerati da altre emozioni, che hanno fatto le cose in modo diverso e forse non hanno commesso i nostri errori. Mentre Dolski cerca di trovare la strada di casa e di riparare la sua vita in frantumi, spetta ai giocatori capire le debolezze e i punti di forza delle identità modificate di Jan e bilanciare con intelligenza le dinamiche tra loro.

The Alters è un gioco sui momenti che cambiano la vita. Quelle decisioni binarie che avvengono in un nanosecondo, ma che hanno un’influenza su tutta la vita. Si tratta di guardare dentro di sé, nel proprio passato, e scoprire che si è ciò che si è come somma di quelle numerose scelte. E quando lo si fa, sorge una domanda fondamentale: E SE…?

E se avessi cambiato la mia vita? Se avessi preso una strada diversa? Chi sarei? Cosa direi a un me stesso diverso? Cosa potrei imparare se parlassi con i miei sé alterati? E se parlassi con i miei molti sé contemporaneamente?! E se…?

Forgiato nello spirito dell’intrattenimento significativo: una filosofia di creazione unica da parte del pluripremiato team, creatore di This War of Mine e Frostpunk.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che The Alters era stato annunciato al PC Gaming Show del 2022.