Pokémon GO: dettagli dell’evento per il lancio di Detective Pikachu

Per un periodo di tempo limitato, gli allenatori potranno incontraredurantediche celebra l’uscita di, in arrivo ilsula nostra recensione).Durante l’evento, alcuni Pokémon appariranno più frequentemente nella natura selvaggia, tra cuie anchecon un cappello. Attività di ricerca a tema saranno anche disponibili e vi permetteranno di incontrareuna volta completati.

Programma dell’evento:

per ulteriori informazioni.Decidueye di Hisui apparirà nelladei cristalli neri a partire da venerdì 6 ottobre 2023 alle 02:00 (di notte) fino a lunedì 9 ottobre alle 01:59 (notte), poi di nuovo da venerdì 13 ottobre 2023 alle 02:00 (notte) fino a lunedì 16 ottobre alle 01:59 (notte).Decidueye di Hisui non può normalmente essere incontrato a Paldea e quello che apparirà durante questo evento avrà il Teratipo Erba. Preparati, questo Pokémon è un nemico formidabile e il suo Emblema della Forza Suprema ne è una prova! Collabora con i tuoi amici per sconfiggere questo potente Pokémon Tera.Questo speciale Decidueye di Hisui può essere catturato solo una volta per salvataggio. Puoi ancora partecipare alle battaglie Raid Teracristal contro Decidueye di Hisui per ottenere altri premi se l’hai già catturato.Questo Decidueye di Hisui potrebbe essere presente in altri eventi futuri ottenibile attraverso altri metodi.