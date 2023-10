Hitman Blood Money Reprisal in arrivo su Switch e mobile

Feral Interactive ha annunciato che Hitman Blood Money – Reprisal è pronto per essere lanciato su iOS, Android e Nintendo Switch.

Reprisal è una minuziosa rielaborazione del classico del genere stealth-action di IO Interactive, riadattato per schermi di grandi e piccole dimensioni, che include ora una nuova minimappa, la modalità Istinto e altre migliorie di gameplay ispirate dai giochi più recenti della serie. Le due edizioni per dispositivi mobile (iOS e Android) vantano anche un’interfaccia touch completamente personalizzabile e supporto a mouse & tastiera.

Articoli Consigliati Bellwright: svelato il periodo di lancio del city-builder survival Pokémon GO: dettagli dell’evento per il lancio di Detective Pikachu

Le dodici missioni sandbox di Reprisal offrono svariate opportunità di sperimentazione, con molte strade diverse per risolvere le missioni. Dai raffinati ambienti dell’opera di Parigi alle strade affollate di New Orleans durante il Mardi Gras, il modo in cui l’Agente 47 esegue i suoi incarichi dipende dal giocatore. Che si tratti di un’esecuzione pubblica, di un’uccisione silenziosa senza testimoni o di uno “sfortunato incidente”, un generoso armamentario di strumenti, armi, travestimenti e oggetti contundenti è sempre a disposizione per aiutare a prendere decisioni.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di gioco, che mostra l’interfaccia utente rielaborata e le caratteristiche moderne: potete vederlo qui sotto.

Hitman: Blood Money – Reprisal arriverà su iOS e Android in autunno, mentre la versione per Nintendo Switch seguirà in inverno.