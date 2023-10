Bellwright: svelato il periodo di lancio del city-builder survival

Il team di sviluppo Donkey Crew, in collaborazione con lo sviluppatore ed editore indipendente, Snail Inc, ha annunciato che Bellwright, gioco di sopravvivenza e costruzione di città, arriverà in accesso anticipato su Steam a dicembre, con la versione console prevista invece per il 2024.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer gameplay, che potete vedere in fondo alla notizia.

Accusato di regicidio e condannato a un destino peggiore della morte sotto il vigile occhio della monarchia, non hai avuto altra scelta che condurre una vita nell’ombra, mettendo insieme le forze e aspettando il momento giusto.

Dopo essere sfuggito per un pelo a un tentato assassinio, dovrai guidare una ribellione contro l’oppressivo sovrano della tua patria e nel farlo scoprirai la verità sul segreto della tua famiglia. Le campane della libertà suoneranno di nuovo!

Fonda ed espandi insediamenti, libera territori e aiutane gli abitanti, recluta altre persone per la tua causa e scopri di più sulla vita che ti sei dovuto lasciare alle spalle. Guida il tuo esercito e affronta la Corona, dimostra il tuo valore in combattimento e diventa l’eroe del tuo popolo.

Caratteristiche di Bellwright:

Costruisci ed espandi – Costruisci edifici, raccogli risorse e amplia le infrastrutture della tua città per accogliere nuovi abitanti e soddisfarne i bisogni.

Sopravvivi e prospera – Supera le sfide ambientali, liberati delle minacce e gestisci il benessere dei tuoi cittadini in un mondo dinamico e in perenne mutamento.

Forma alleanze – Interagisci con le altre fazioni nel gioco, stringi alleanze e scambia risorse per rafforzare la posizione della tua città.

Svela segreti – Svela i misteri nascosti nelle ricche leggende di Bellwright, che offrono ai giocatori l’opportunità di sbloccare nuove tecnologie e vantaggi.

Bellwright ha ricevuto un’accoglienza entusiastica da parte della community di Steam durante lo Steam Next Fest di giugno 2023, entrando in oltre 100.000 Liste dei desideri. Da allora, il team di sviluppatori ha presentato il gioco alla Gamescom 2023, ricevendo una reazione estremamente positiva da parte della stampa e dei partecipanti del settore.

Bellwright farà il suo debutto in Accesso anticipato di Steam a dicembre, permettendo ai giocatori di partecipare allo sviluppo del gioco dal livello più basso. L’Accesso anticipato permetterà ai giocatori di Steam l’opportunità di dare forma ai futuri aggiornamenti con i loro preziosi feedback, nonché di essere tra i primi a vivere la magia, le sfide e la maestosità di Bellwright.

I giocatori possono ance unirsi alla community Discord di Bellwright qui.

Qui sotto il nuovo trailer.