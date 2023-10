EA Sports WRC: il nuovo filmato mostra il gameplay

Dopo il primo filmato d’approfondimento, e il video su modalità e funzionalità, EA Sports WRC torna a mostrarsi con un filmato anteprima di gameplay “puro” senza montaggi. Nei 10 minuti circa vengono mostrati tre percorsi, dove a guidare è il pilota di rally e game designer Jon Armstrong.

• Rally Estonia Route #9 | Vahessaare | Distanza: 6.2km

• Rally Japan Route #01 | Lake Mikawa | Distanza: 19.9km

• Rally Sweden Route #04 | Lauksjoen | Distanza: 11km

Vengono alternate anche le diverse visuali, con la camera Cockpit, Bonnet, Bumper e Chase.

Combinando la potenza di Unreal Engine con la fisica della serie DiRT Rally, EA SPORTS WRC offre tappe più lunghe e dettagliate di quanto fosse possibile in precedenza, con 18 località ufficiali del FIA World Rally Championship e oltre 600 km di tratti impervi su asfalto, ghiaia e neve. Il gioco vanta anche 10 veicoli WRC, WRC2 e Junior WRC attuali e 68 delle auto da rally più iconiche, che abbracciano 60 anni di questo sport. In collaborazione con i team e i produttori ufficiali del WRC, come Ford, Toyota e Hyundai, ogni veicolo è stato costruito per affrontare tutte le sfide che si presenteranno nel corso della stagione. Le auto ibride 4WD Rally1 sono tra le più veloci nella storia di questo sport, in grado di raggiungere velocità incredibili mentre affrontano salti che sfidano la gravità, superfici deteriorate e condizioni meteorologiche avverse.

Qui sotto potete vedere il filmato gameplaydi EA Sports WRC, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 3 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con tre giorni di accesso anticipato per chi pre-ordina il gioco.