Hunt Showdown: nuovo evento a tempo “Tide of Corruption”

Oggi Hunt Showdown lancia il suo nuovo evento a tempo, Tide of Corruption (Marea della Corruzione), che porterà sulle sponde del bayou nuove funzionalità e offrirà ai giocatori l’opportunità di ricevere una vasta gamma di ricompense, tra cui due nuovi Legendary Hunters, armi, attrezzature e un nuovo consumabile esplosivo: Fire Beetle.

I giocatori vivranno una storia completamente nuova, che proseguirà da dove si è interrotta la Marea di ombre, e potranno spingere i loro Hunters a prestare giuramento ai nuovi patti, ognuno con una serie di tratti unici da equipaggiare. Accumulando punti evento, sarà possibile affrontare la Wildcard Condition, Dark Inferno, che incendierà alcune aree del bayou nelle mappe notturne. L’evento a tempo Marea della corruzione inizia oggi e terminerà il 29 novembre 2023.

Ha affermato Scott Lussier, direttore del design di Hunt Showdown:

“Siamo lieti di rilasciare il più vasto e grandioso evento a tempo che Hunt: Showdown abbia mai visto. I giocatori affronteranno una nuova serie di sfide perché riproporremo l’Inferno Wildcard Condition dell’evento Devil’s Moon Live, stavolta incendiando aree delle mappe notturne. Il nuovo consumabile, Fire Beetle (lo scarabeo incendiario), consentirà ai giocatori di far piovere fuoco sui nemici e innescare esplosioni a catena in tutto il bayou, mentre la nuova storia li condurrà nel mondo e nell’atmosfera da brivido di Hunt: Showdown. Siamo impazienti di vedere come i giocatori altereranno le loro strategie per far fronte alle nuove sfide e alle funzionalità offerte dal gioco.”

Le funzionalità dell’evento a tempo Tide of Corruption includono:

Dark Inferno

Per tutto il tempo in cui Dark Inferno sarà attivo nel corso del Live Event, alcune aree del bayou verranno incendiate spingendo i giocatori a riformulare le proprie strategie. Gli Hunters potrebbero dover cambiare strada per evitare il fuoco o decidere di sfruttarlo per celare la loro posizione e sorprendere i nemici. Questa nuova Wildcard Condition si verificherà nel corso di alcuni giorni prescelti durante l’evento a tempo Tide of Corruption.

Il nuovo Fire Beetle

Il nuovo consumabile, Fire Beetle, è la diretta evoluzione degli altri scarabei disponibili nel gioco, che conferiscono agli Hunters una visione aerea per individuare e inseguire la preda. I Fire Beetle offrono gli stessi vantaggi, ma possono anche essere innescati per esplodere in una sfera di fuoco in grado di danneggiare Hunters e mostri vicini, nonché incendiare gli oggetti infiammabili nelle vicinanze.

Pacts

Tide of Corruption introduce tre nuovi Pacts a cui prestare giuramento: The Demented Pact, The Death Pact, e The Infernal Pact. Ogni patto conferisce ai giocatori l’opportunità di utilizzare una serie di tratti specifici che offrono nuove strade per raggiungere i loro obiettivi. Avanzando nell’evento, verranno sbloccati alcuni frammenti di trama che riveleranno nuove informazioni sulla natura e le motivazioni di ciascun gruppo. Ogni patto offre la possibilità di ricevere delle ricompense uniche.

Ricompense

Il nuovo Battle Pass offre percorsi gratuiti e premium per sbloccare diversi livelli di ricompense mentre si avanza nell’evento a tempo. Le ricompense includono due nuovi Legendary Hunters, Burnt Marshall e The Butcher’s Cleaver, una nuova arma da mischia, la mazza da baseball (Baseball Bat melee weapon), e una vasta gamma di armi e attrezzature nuove, tra cui la Vetterli 71 Karabiner Cyclone, la Derringer Penny Shot e la Bornheim No. 3 Silencer. Tra i premi dell’evento a tempo più impegnativo e gratificante della storia di Hunt: Showdown sono disponibili anche Weapon Charms e Blood Bond Prizes.

Tide of Corruption è disponibile da oggi per PC, mentre per console nei prossimi giorni.

Hunt: Showdown è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori possono scoprire ulteriori dettagli sul nuovo evento a tempo e il gioco stesso visitando il sito sito ufficiale. Qui sotto il nuovo trailer.