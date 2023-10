Dune Parte Due: pubblicato un nuovo trailer e rivelato il rating

Dopo la notizia dello slittamento della data di uscita di Dune Parte Due, da novembre 2023 a marzo 2024, a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori che sta paralizzando Holliwood, i fan del franchise possono ingannare l’attesa ammirando il nuovo trailer internazionale appena rilasciato, che ha rivelato che il film sarà ufficialmente classificato come PG-13. Infatti, il secondo capitolo della saga fantascientifica scritta e diretta da Denis Villeneuve, secondo il Web Film Ratings della MPA, ha al suo interno sequenze di violenza, materiale suggestivo e linguaggio scurrile.

Chi ha letto il romanzo cult di Frank Herbert, da cui la pellicola è tratta, può già intuire di quali eventi si parla. In questo capitolo, Paul Atreides (Timothee Chalamet) si unisce a Chani (Zendaya) e i Fremen mentre trama la sua vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Deve fare di tutto per prevenire un terrribile futuro che solo lui può vedere. Ai due giovani attori protagonisti, si uniscono nuovi attori di livello internzaionale come Austin Butler, Florence Pugh e Christopher Walken, rispettivamente nei panni di Feyd-Rautha Harkonnen, la principessa Irulan e l’imperatore Shaddam IV. Un cast stellare, senza dimenticare Rebecca Ferguson, Josh Brolin e e Javier Bardem ad interpretare Jessica, Gurney Halleck e Stilgar, già ammirati nel primo capitolo.

Mentre nel primo trailer il focus era sulla possibile storia d’amore tra i due protagonisti, nel secondo trailer vengono mostrate nuove scene d’azione e riprese più ampie e sensazionali.